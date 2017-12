SaS chce opäť dvojkolovú voľbu županov, koriguje radikalizmus aj extrémizmus

BRATISLAVA 13. decembra (WebNoviny.sk) - Znovuzavedenie dvojkolovej voľby by znamenalo veľkú zmenu pre naše samosprávy, najmä ak ide o ľudí, ktorí sú zodpovední za milióny eur. Povedal to na stredajšej tlačovej besede poslanec NR SR za SaS Martin Klus.

Návrh novely zákona

S Jurajom Drobom a Milanom Laurenčíkom na aktuálnu schôdzu predložili návrh novely zákona, ktorým by sa opäť zaviedla dvojkolová voľba predsedov vyšších územných celkov aj starostov obcí a primátorov miest.

"Dvojkolová voľba je dôležitá napríklad aj pri prezidentských voľbách. Ak by sme nemali dvojkolovú, výsledky by vyzerali inak," povedal Klus a uviedol príklad z roku 2004, keď v prvom kole volieb vyhral jednoznačne Vladimír Mečiar a v druhom kole sa to výrazne otočilo, keď sa Ivan Gašparovič stal prezidentom SR. Dodal aj to, že ak by sme mali jednokolovú voľbu prezidenta, Robert Fico by bol dnes hlavou štátu.

Jednokolovú voľbu si schválila koalícia

Poslanci z vládnej koalície zaviedli pred regionálnymi voľbami jednokolovú voľbu a "ukázalo sa, že si vykopali vlastnú jamu, do ktorej spadli," podotkol. Podľa neho dvojkolová voľba koriguje radikalizmus aj extrémizmus.

"Pokiaľ ide o komunálne voľby, v mestách a obciach rozhodujú ľudia, ktorí nemajú mandát ani od sedem percent obyvateľov," uviedol s tým, že mnohí primátori a starostovia majú podporu len okolo 12 až 15 percent voličov. V takom prípade podľa neho nemožno hovoriť o demokracii.

Liberáli navrhujú opätovne zaviesť dvojkolovú voľbu predsedov vyšších územných celkov a navyše ju zaviesť aj pre voľbu starostov obcí a primátorov miest. Poslanci národnej rady budú o návrhu hlasovať ešte v stredu. Návrh predkladajú poslanci za SaS Martin Klus, Juraj Droba a Milan Laurenčík.

Znovuzavedenie dvojkolovej voľby predsedov vyšších územných celkov a jej zavedenie aj pre voľbu starostov obcí a primátorov miest by znížilo podľa nich nepredvídateľnosť, ktorú so sebou jednokolový systém nesie.

