SaS a OĽaNO pôjdu do komunálnych volieb spoločne, do koalície však môže vstúpiť aj KDH

BRATISLAVA 20. decembra (WebNoviny.sk) - Nie je pravdou, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) mienia vyčleniť z koalícií do budúcoročných komunálnych volieb Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Chcú poraziť Smer-SD

Vyplýva to zo stanoviska, pod ktorým sú podpísaní lídri SaS a OĽANO Richard Sulík a Igor Matovič. Obaja reagujú na utorkové vyhlásenie predsedu KDH Alojza Hlinu, ktorý uviedol, že SaS a OĽANO chcú ísť do budúcoročných komunálnych volieb iba vo dvojici.





V takom prípade pôjde podľa Hlinu KDH do volieb samostatne, avšak myslí si, že strany by mali postupovať spoločne, ak chcú poraziť Smer-SD. "Ak sa niečo ukázalo funkčné vo voľbách do vyšších územných celkov, prečo v tom nepokračovať?" poznamenal Hlina.

Dva najsilnejšie opozičné subjekty

"Mienime postupovať podobne ako pri tohtoročných župných voľbách. Ako dva najsilnejšie opozičné subjekty vytvoríme najskôr jadro takejto koalície, ku ktorému sa na základe neskorších rokovaní budú môcť pripojiť ďalšie politické subjekty vrátane tých mimo parlamentu. Je to efektívny spôsob na dosiahnutie dobrej dohody, ktorý sa už osvedčil," píše sa v stanovisku strán SaS a OĽANO.





Liberáli aj Obyčajní ľudia zároveň veria, že takáto spolupráca povedie k úspechu pravicových kandidátov aj v komunálnych voľbách.

