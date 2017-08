Šarapovovej skvelý návrat na US Open, svetovú dvojku Halepovú poslala domov

NEW YORK 29. augusta (WebNoviny.sk) - Ruská tenista Maria Šarapovová skvelým spôsobom zvládla návrat na grandslamový turnaj po vyše roku a pol. V úvodnom kole dvojhry žien na newyorských US Open si Šarapovová poradila s turnajovou aj svetovou dvojkou Rumunkou Simonou Halepovou 6:4, 4:6, 6:3.

Nočný zápas na vypredanom Štadióne Arthura Ashea pred 23 771 divákmi trval 162 minút a útočníčka v ňom prevýšila defenzívne ladenú súperku. Šarapovová zahrala 60 víťazných úderov, kým Halepová len 15.

Pomer nevynútených chýb bol podobný: 64:14. Šarapovová mizerne premieňala brejkbaly (5 z 22),a le stačilo jej to na postup do 2. kola. V ňom ju vyzve Maďarka Timea Babosová.

"Niekedy sa čudujem, na čo to všetko v tréningoch robím. Teraz som si dala sama odpoveď," citujú Šarapovovú americké zdroje. "Dala som do toho všetko, ale nestačilo to. Súperka bola lepšia," skonštatovala Halepová.





Ruska si odpykala dopingový trest

Tridsaťročná držiteľka kariérneho Grand Slamu Šarapovová hrá na niektorom z podujatí "veľkej štvorky" premiérovo od Australian Open 2016, na ktorých mala meldóniový dopingový nález a odpykala si dištanc na 15 mesiacov do apríla 2017.

Na tohtoročnom Roland Garros jej Francúzska tenisová federácia neudelila voľnú kartu, na wimbledonskú kvalifikáciu napokon sama rezignovala pre zranenie. Americká USTA sa - na rozdiel od FFT - nezdráhala Šarapovovej dať "wild card". Následne žreb rozhodol o šlágri proti rumunskej dvojke podujatia Simone Halepovej.





Rumunka vo vzájomnom skóre ešte nevyhrala

Šarapovová víťazstvom upravila skóre zo svojich vstupných duelov v New Yorku na 11:0. V roku 2006 získala titul a okrem toho ešte dvakrát bola v semifinále, zatiaľ naposledy v sezóne 2012. V areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center sa predstavila po dvojročnej absencii.

Ruska vedie nad rumunskou finalistkou RG 2014 a 2017 v bilancii zo vzájomných konfrontácií naďalej suverénne 7:0. Halepová po prehre neprospela ambícii zasadnúť na kývajúci sa trón svetovej jednotky, na ktorý útočí ako jedna z ôsmich hráčok. Napriek neúspechu v 1. kole však stále má šancu.





US Open

dvojhra žien - 1. kolo:

