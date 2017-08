Šarapovová uspela v prvom zápase po zranení, v Stanforde vyradila Bradyovú

STANFORD 1. augusta (WebNoviny.sk) - Ruská tenistka Maria Šarapovová má za sebou úspešný návrat na dvorce po zranení. V úvodnom kole na turnaji WTA Premier Bank of the West Classic na tvrdom povrchu v americkom Stanforde s voľnou kartou hrajúca Šarapovová zdolala Američanku Jennifer Bradyovú 6:1, 4:6, 6:0.

V USA hrala naposledy na turnaji v Miami

Zápas trval 124 minút a pre 30-ročnú bývalú svetovú jednotku Šarapovovú bol prvým na podujatí hlavného okruhu WTA na severoamerickom kontinente od marca 2015. Vtedy sa predstavila v Miami na Floride.



Šarapovová (171. v rebríčku WTA) si v uplynulých týždňoch zahrala vo farbách tímu Orange County Breakers v profesionálnej Svetovej lige tímov - Mylan World Team Tennis (WTT) miešaných klubových družstiev v USA.

"Toľkými vecami som si prešla v období bez tenisu...Stále však môžem hrať a užívam si to. A ak získam poslednú loptičku v zápase a postúpim ďalej, je to iba dobré. Verím, že s pribúdajúcou hernou praxou to bude len a len lepšie. To je môj cieľ," cituje Šarapovovú portál Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Za meldónium dostala 15-mesačný trest

Päťnásobná grandslamová víťazka Šarapovová bola mimo súťažného tenisu od januára 2016, keď sa po Australian Open prevalila jej dopingová aféra s meldóniom a inkasovala 15-mesačný trest.

Na dvorce sa vrátila v apríli 2017, v Európe odohrala tri antukové turnaje. Na prvom z nich - Porsche Tennis Grand Prix v Stuttgarte - postúpila do semifinále. Zranenie ľavého stehna jej však zabránilo účinkovať v sezóne na tráve, nepredstavila sa ani na Wimbledone.

Súperkou Šarapovovej v osemfinále v Stanforde bude nasadená sedmička, Ukrajinka Lesia Curenková (32. v renkingu WTA).

Stanford - dvojhra 1. kolo:

Ana Konjuhová (Chor.-5) - Marina Erakovicová (N. Zél.) 6:3, 1:0 - skreč, Erakovicová odstúpila

Lesia Curenková (Ukr.-7) - Lara Arruabarrenová-Vecinová (Špa.) 6:3, 6:3

Natalia Vichľancevová (Rus.) - Danielle Laová (USA) 6:4, 6:3

Maria Šarapovová (Rus.) - Jennifer Bradyová (USA) 6:1, 4:6, 6:0

Kayla Dayová (USA) - Misaki Doiová (Jap.) 6:4, 6:2

Nicole Gibbsová (USA) - Claire Liuová (USA)

