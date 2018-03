Šanca na druhú miestenku pre Slovensko v hokejovej Ligy Majstrov stále žije

Už teraz má Slovensko garantované jedno miesto v Lige majstrov pre víťaza domácej súťaže. Ak by na základe splnených podmienok pripadla najvyššej slovenskej súťaži aj druhá miestenka, dostal by ju víťaz základnej časti (HK Nitra). V prípade, ak tím spod Zobora získa titul, kvalifikuje sa do LM 2018/2019 druhý tím po skončení základnej časti Tipsport ligy (HKM Zvolen).