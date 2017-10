Samuel Sánchez dopoval, B-vzorka ho usvedčila z užitia rastového hormónu

MADRID 5. októbra (WebNoviny.sk) - Španielsky cyklista Samuel Sánchez bol usvedčený z dopingu, B-vzorka potvrdila, že užil rastový hormón uvoľňujúci zlúčeninu heptid. Pozitívne ho naň testovali 9. augusta tohto roku dva dni pred štartom cyklistických Vuelta a Espaňa, z ktorých ho vylúčili. Olympijského víťaza z Pekingu 2008 na nich nahradil Belgičan Loic Vliegen.





Tím BMC Racing, za ktorý španielsky cyklista jazdil, zareagoval na správu o teste B-vzorky s pozitívnym výsledkom a so Sánchezom s okamžitou platnosťou rozviazal kontrakt. Informoval o tom portál sport1.de s odvolaním sa na oznam BMC Racing. Sánchez bol súčasťou tímu od roku 2014. Po augustovom dopingovom náleze trval na svojej nevine.

"Právnici mi povedali, že do analýzy B-vzorky sa k tomu nemám vyjadrovať. Pozitívny nález je však pre mňa úplným prekvapením a nemohol som tej správe uveriť. Cítim sa hrozne, zaskočilo ma to. Mám čisté svedomie a všetko sa určite vysvetlí. Mám 39 rokov, profesionálom som 19 rokov a blížim sa ku koncu kariéry. Prečo by som teda robil niečo také?" vyhlásil vtedy podľa agentúry EFE 39-ročný cyklista. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) suspendovala Sáncheza do doriešenia záležitosti.

Peptid GHRP-2, ktorý vyvoláva rýchlejší rast svalov, zistili pred májovými pretekmi Giro dItalia u talianskych cyklistov Stefana Pirazziho a Nicolu Ruffoniho z tímu Bardiani.

