Samuel Mráz z MŠK Žilina získal ocenenie Hráč mesiaca vo Fortuna lige

BRATISLAVA 23. novembra (WebNoviny.sk) - Útočník MŠK Žilina Samuel Mráz získal ocenenie pre hráča mesiaca október v rámci najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy 2017/2018.

Mráz získal 25 bodov

Dvadsaťročný rodák z Malaciek (nar. 13. mája 1997) triumfoval s 25 bodmi pred holandským kanonierom AS Trenčín Rangelom Mariom Jangom (23 b.), tretí skončil skúsený 30-ročný stopér lídra tabuľky FC Spartak Trnava Boris Godál (20 b.). Informuje web fortunaliga.sk.





Slovenský reprezentant do 21 rokov Mráz skóroval v každom z troch októbrových ligových vystúpení - doma proti Nitre, v Poprade s "domácim" Prešovom i pod Dubňom proti Zlatým Moravciam mal výrazný podiel na plnom počte 9 bodov obhajcov majstrovského titulu.

Janga najlepším strelcom Fortuna ligy

Dvadsaťpäťročný Janga síce tiež strelil v októbri tri góly a pomohol Trenčínu zdolať Senicu i Dunajskú Stredu, no v domácom dueli 14. kola proti Trnave (1:2) vyšiel strelecky naprázdno, s 12 presnými zásahmi je však najlepším kanonierom Fortuna ligy a veľkým prínosom pre trenčiansky tím.

"V hlasovaní siedmich expertov, vyberajúcich hráča mesiaca, zvíťazil práve reprezentant Curacaa Janga o jediný bod pred Mrázom. Na celkový triumf mu to však nestačilo. Od fanúšikov, ktorí mali možnosť vyjadriť svoj názor na oficiálnom facebookovom profile Fortuna ligy, dostal člen útočník MŠK Žilina o tri body viac ako jeho najvážnejší konkurent a v celkovom účtovaní tak vyhral s dvojbodovým náskokom," dopĺňa správa na webe fortunaliga.sk.

Hráč mesiaca Fortuna ligy

október 2017



1. Samuel Mráz (MŠK Žilina) 25 bodov (3x prvé miesto, 1x druhé miesto, 1x tretie miesto v hlasovaní členov odbornej poroty + 6 bodov od fanúšikov), 2. Rangelo Maria Janga (AS Trenčín) 23 (4x prvé miesto + 3 b.), 3. Boris Godál (FC Spartak Trnava) 20 (3x prvé miesto, 1x tretie miesto + 10 b.), 4. Dávid Hancko (MŠK Žilina), Erik Daniel (MFK Ružomberok) a Ewerton Paixao Da Silva (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble) po 12



Prehľad doterajších víťazov ankety



august 2015: Ákos Szarka (FC DAC 1904 Dunajská Streda)

september 2015: Matúš Bero (AS Trenčín)

október 2015: Leandre Gael Tawamba Kana (FC ViOn Zlaté Moravce)

november 2015: Gino van Kessel (AS Trenčín)

marec 2016: Miloš Lačný (MFK Ružomberok)

apríl 2016: Ryan Koolwijk (AS Trenčín)

máj 2016: Gino van Kessel (AS Trenčín)

júl 2016: Martin Chrien (MFK Ružomberok)

august 2016: Nikolas Špalek (MŠK Žilina)

september 2016: Ľuboš Kolár (Spartak Myjava)

október 2016: Martin Kuciak (ŽP Šport Podbrezová)

november/december 2016: Filip Hlohovský (MŠK Žilina)

február/marec 2017: Tamás Priskin (ŠK Slovan Bratislava)

apríl 2017: Michal Škvarka (MŠK Žilina)

máj 2017: Jakub Mareš (MFK Ružomberok)

júl/august 2017: Lukáš Hroššo (FC Nitra)

september 2017: Erik Jirka (FC Spartak Trnava)

október 2017: Samuel Mráz (MŠK Žilina)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.