Šampión Volko si majstrovstvá sveta užije ako odmenu, s trénerkou po stávke hľadajú tetovanie

Ján Volko sa v Poľsku kvalifikoval na majstrovstvá sveta do Londýna a musí urobiť zmenu v príprave.

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) - Na majstrovstvách Európy do 23 rokov v atletike v poľskom meste Bydgoszcz silno zažiarila slovenská šprintérska hviezdička Ján Volko.

Do Poľska šiel 20-ročný Bratislavčan s cieľom dvoch finálových účastí, domov sa vrátil so zlatom a striebrom na krku. V behu na 100 metrov (10,18) skončil na druhom mieste, no na dvojstovke už nenašiel konkurenta a jednoznačne dominoval za 20,33 s, čo znamenalo skvelé zlepšenie slovenského rekordu aj najlepší čas podujatia v histórii. Trénerka mladého atléta Naďa Bendová na tlačovej konferencii v Bratislave po príchode na Slovensko priznala, že určiť pre svojho zverenca nižšie ciele, bolo zámerom.



Ideálne podmienky v Poľsku

"Vytvárať zbytočný tlak by nebolo vhodné. Keď si stanovíme nižší cieľ, ktorý bez problémov splní, dokáže sa s pokojom sústrediť na jeho prekonanie," uviedla Bendová.

Volko bol na šampionáte podľa časov prvýkrát v úlohe favorita a dokázal naplniť aj prevýšiť očakávania. "Som vďačný všetkým, ktorí k tomu prispeli. Pri stovke nás Brit trochu oklamal, pri rozbehu, ani v semifinále nešiel naplno. Bol lepší a zaslúžene zvíťazil, gratulujem mu. Pri slovenskom rekorde na dvesto metrov mi pomohla podpora všetkých, ktorí mi fandili. Veľa ľudí sa za mňa aj modlilo a to je ešte väčšia pomoc. Podmienky v Poľsku boli ideálne," povedal študent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Už pred šampionátom sa verejnosť dozvedela o milej stávke, že v prípade zisku medaily si Volko aj jeho trénerka nechajú urobiť tetovanie. Bezprostredne po úspešnom turnaji ešte nevedia, čo presne si nechajú vytetovať, ale už si pomaly zisťujú základné informácie. "Videla som mapu, kde na tele to najmenej bolí - jedno z týchto miest si určite vyberiem. Ide o ramená a lýtka. Čerstvé tetovanie by nemalo byť vystavené slnku, takže nie je vhodné na leto. Ešte mám čas na rozmyslenie, ale bude to niečo veľmi malé," povedala Bendová, ktorá bola po úspechu svojho zverenca v dobrej nálade.





Prispôsobia sa Londýnu

Po majstrovstvách Európy do 23 rokov mala byť najbližšou Volkovou prioritou univerziáda na Taiwane v závere augusta, v Poľsku sa však kvalifikoval aj na majstrovstvá sveta do Londýna (4.- 13. 8.) a musí urobiť zmenu v programe. "Určite sa prispôsobíme Londýnu, ešte to musíme všetko prehodnotiť. MS sú za odmenu a pôjdem si to tam najmä užiť, na univerziáde mám šancu pobiť sa o dobrý výsledok," skonštatoval Volko.

S účinkovaním slovenskej výpravy na ME do 23 rokov bol spokojný aj šéftréner SAZ Martin Pupiš, okrem Volka ho potešil trojskokan Tomáš Veszelka, ktorý obsadil výborné štvrté miesto. "Som rád, že sa mi podarilo presadiť veľké tímy na šampionát. Atléti mali väčšiu pohodu a prinieslo to svoje ovocie," povedal niekdajší chodec Pupiš.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.