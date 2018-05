Samosprávy budú spolupracovať s Úradom pre verejné obstarávanie, cieľom je obmedziť špekulantov

BRATISLAVA 11. mája (WebNoviny.sk) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) budú spolupracovať pri obmedzení špekulantov vo verejnom obstarávaní. Umožniť to majú aj niektoré opatrenia v predloženom návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní.

Zákazky samospráv, napríklad na stavebné práce, doteraz často realizovali iní dodávatelia než firmy, ktoré ich získali. Vznikali tak problémy s včasným dokončením prác, ako aj s ich úhradou. O tejto problematike rokovali v piatok predseda ÚVO Miroslav Hlivák a riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania Jaroslav Lexa s predsedom ZMOS-u Michalom Sýkorom.

Zmeny pre miestne samosprávy

"Úrad bude veľmi aktívne pokračovať v otvorenej komunikácii. Tak ako sme navštívili vyššie územné celky, začneme nový typ spolupráce s obcami, pretože zákon o verejnom obstarávaní musí platiť pre všetkých," povedal na tlačovej besede predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Úrad chce hovoriť o riešení problémov, s ktorými sa mestá a obce stretávajú. Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý ÚVO predložil na medzirezortné pripomienkovanie, prináša aj zmeny pre miestne samosprávy v podobe zriadenia zákaziek malého rozsahu a úpravy zákaziek s nízkou hodnotou.



"To sú práve zákazky, ktoré najmä menšie obce používajú najčastejšie popri podlimitných zákazkách. Legislatívny text, ktorý sme pripravili v súčinnosti so ZMOS-om, obsahuje jasnejšie, zrozumiteľnejšie a presnejšie pravidlá," povedal Hlivák s tým, že vyhoveli zástupcom ZMOS-u, aby našli spôsob, ako majú tieto zákazky pripravovať.

"Pravidlá sme upravili tak, aby obce boli flexibilnejšie pri nakupovaní tovarov, služieb a prác, aby vedeli reagovať na potreby z hľadiska výkonu svojich kompetencií pre obyvateľov. Aby finančné prostriedky, s ktorými nakladajú, zostali v regiónoch a do súťaží sa zapájali lokálni podnikatelia," uviedol predseda ÚVO.

Väčšina požiadaviek je rešpektovaná

ZMOS návrh novely zákona o verejnom obstarávaní podporuje, keďže väčšina jeho požiadaviek je rešpektovaná. "V pripomienkovom konaní uplatníme prípadne ešte nejaké požiadavky, ale s touto novelou sme spokojní. V našich orgánoch sa veľa diskutovalo o tejto problematike. Rada ZMOS-u je vytvorená zo 135 primátorov a starostov zo šesťdesiatich regionálnych združení, takže tie príbehy poznám naspamäť, aj mená firiem, ktoré komplikujú život," povedal predseda ZMOS-u a starosta Štrby Michal Sýkora.

Niektorí ľudia v samospráve to podľa neho nevnímajú vždy korektne, preto združenie chce také opatrenia, aby pravidlá platili pre obe strany a zároveň ochránili pred tými, ktorí systém verejného obstarávania zneužívajú.



"Je to významný krok dopredu. Priblížili sme sa k Európskej únii, ku krajinám V4. Ako by to bolo, keby sme mali mať iné podmienky, ako majú naši susedia," upozornil Sýkora s poukázaním na spoločné cezhraničné projekty. Vyslovil počudovanie, prečo dlhé roky nedokázali zmeniť podmienky pri obstarávaní samospráv.

Úrad zvýšil transparentnosť

"Nebola vôľa, pretože vždy sa našiel niekto, kto spochybňuje transparentnosť, ale nakoniec efekt je nečerpanie (euro)fondov a prostriedkov miest a obcí, lebo celý proces trvá strašne dlho. Lehoty sa môžu znížiť a našiel sa spôsob, aby proces netrval dlho," dodal Sýkora. ZMOS chce motivovať mestá a obce aj k spoločnému obstarávaniu, lebo je to lacnejšie.

Úrad podľa Hliváka novelou zvyšuje transparentnosť napríklad predĺžením lehoty archivácie dokumentov z piatich na desať rokov. "Zjednotili sme určité postupy, ale veľmi otvorene sme povedali, že pri týchto zákazkách sa uplatňuje konflikt záujmov. Nemusíme sa obávať, že by sme uvoľňovaním pravidiel išli na úkor zákonnosti a transparentnosti. Našli sme veľmi rozumný kompromis z hľadiska jeho vyváženia," dodal Hlivák.

