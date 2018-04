Saková si podľa Hrnčiara získa dôveru ľudí, odmietol ju hodnotiť na základe minulosti

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) – Nie podľa minulosti, ale podľa činov, ktoré spraví, chce novú ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD) hodnotiť podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd).

Rešpektuje koaličnú dohodu

Ako ďalej Hrnčiar povedal v dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko: "Nehodnotím Denisu Sakovú podľa toho, či robila na ministerstve vnútra za Roberta Kaliňáka, presne tak, ako nehodnotím politikov podľa zverejnených fotografií. Je to politická zodpovednosť strany Smer-SD, ktorej rezort vnútra patrí, rešpektujeme koaličnú dohodu a budem ju hodnotiť podľa toho, čo bude robiť, nie podľa toho, čo sa dočítam v médiách, a nie podľa toho, či spolupracovala s Kaliňákom, alebo nie."



Hrnčiar k téme dodal, že minister vnútra by mal byť človek, ktorý nebude zasahovať do vyšetrovania a nemal by mať informácie zo spisov. Dúfa, že nová ministerka sa bude správať tak, že bude mať nielen dôveru koaličných partnerov, ale aj verejnosti.

Pellegrini nikomu nevisí na šnúrke

Hrnčiar bude ako člen vládnej koalície robiť všetko pre to, aby vládna koalícia mala dôveru. Prvé kroky premiéra Pellegriniho podľa neho ukazujú, že „je to kompetentný človek, ktorý nevisí nikomu na šnúrke“.

Verí, že vláda urobí všetko pre to, aby vydržala do konca volebného obdobia, teda ešte dva roky. Pripúšťa, že „žiadna vláda nikdy nevie, koľko vydrží“.

Každý podľa neho nesie zodpovednosť za svoje vyjadrenia a nevidí dôvod na komentovanie toho, čo sa odohralo na pracovnom sneme Smeru. Je za to, aby sa budovalo slušné Slovensko, a vyzval všetkých, aby každý začal od seba.

