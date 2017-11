Saganov veľký konkurent Gaviria chce byť najlepší na svete, je motivovaný k tvrdej práci

LA CEJA 2. novembra (WebNoviny.sk) - Skvelý kolumbijský šprintér Fernando Gaviria v práve skončenej cyklistickej sezóne oproti tej minulej zdvojnásobil počet triumfov (14).

Vyhral štyri etapy na Giro d´Italia, kde sa stal aj víťazom bodovacej súťaže a mrzí ho len to, že neuspel na svetovom šampionáte. V Bergene si trúfal prehovoriť do boja o zlato, napokon sa však okrem šampióna Petra Sagana pozeral aj na chrbát ďalším šiestim cyklistom v cieli. "Veľmi som chcel zvíťaziť a veril som si. Urobil som však niekoľko chýb a tie ma stáli víťazstvo," uviedol Fernando Gaviria v rozhovore na webe Cyclingnews.





Doplnil, že po letnom zranení lýtka všetko úsilie venoval do prípravy na majstrovstvá sveta. "Mesiac som tvrdo trénoval, ale nebol som ešte stopercentne fit v Bergene. Taká je však cyklistika, nabudúce to bude lepšie," dodal jazdec elitného tímu Quick-Step Floors. Zmluvu má do konca roka 2019. Rodák z mestečka La Ceja 40 km od Medellinu pomenoval svoje ciele pre nastávajúcu sezónu, ktoré vôbec nie sú nízke. "Chcem byť najlepší na svete a jazdiť tak, aby som čo najčastejšie víťazil. To ma motivuje k tvrdej práci v tréningu najmä vtedy, keď to vôbec nie je jednoduché."

Gaviria si v novembri dáva prestávku od cyklistiky, prázdniny trávi doma s rodinou a priateľmi. "Potrebujem oddych, hlava aj telo, aby som sa mohol plne skoncentrovať na vysoké budúcoročné ciele. V Kolumbii zostanem až do decembrového prvého tréningového kempu v Európe. Moja sestra je práve tehotná a čaká chlapčeka. Už sa nemôžem dočkať, keď sa stanem ujom," dodal Gaviria.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.