Sagan víťazi štýlovo, v Québecu to bol pre neho extra špeciál. Média reagujú na jeho stý triumf

QUÉBEC CITY 9. septembra (WebNoviny.sk) – Peter Sagan si vo veku 27 rokov pripísal jubilejné sté víťazstvo v profikariére na ceste.

Dosiahol ho v piatkových pretekoch GP Cycliste de Québec v Kanade. V tejto sezóne už má 11 triumfov, z toho desať na podujatí World Tour. Pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Nórsku žilinský rodák potvrdil, že forma mu nechýba.

Ohlasy internetových médiá na stý triumf slovenského cyklistu Petra Sagana v profesionálnom pelotóne na ceste

Journal du Montréal (Kan.): „Stovka pre Sagana na Grand Prix Cycliste de Québec. Dvojnásobný majster sveta potvrdil svoju fazónu na Grande Allée. A nebola to ani dráma. Keď sa tento obľúbenec davu pustil do šprintu, bol jednoducho priisilný pre ostatných.“

La Presse (Kan.): „Slovák Peter Sagan vyhral Gand Prix Cycliste de Québec druhý rok po sebe. Stačilo mu vyvinúť maximálne úsilie v záverečných 150 m, aby zdolal ďalších dvoch veľkých favoritov Grega van Avermaeta a Michaela Matthewsa.“

Cyclingnews (V. Brit.): „Déja vu: Sagan došprintoval po víťazstvo v Québecu a pripomenul, že obhajoba titulu ho čaká aj na majstrovstvách sveta. Iba vyvolená skupina z každej generácie dosiahne sto víťazstiev v cestnej cyklistike. Sagan pridal svoje meno do historických kníh k Eddymu Merckxovi, Seanovi Kellymu či Tomovi Boonenovi. Z jeho generácie majú stovku na konte Mark Cavendish, André Greipel či Alejandro Valverde.“

Velonews (USA): „Rovnako ako pred rokom Sagan došprintoval po triumf v Québec City. Toto prvenstvo z kategórie WorldTour je však pre neho o čosi výnimočnejšie. V cieli 201,6 km dlhej trasy sa teší zo stého víťazstva kariéry a to ako 27-ročný.“

Bora-hansgrohe.com (Nem.): „Keď víťazí Peter Sagan, väčšinou to robí štýlovo. V Québecu to však bol pre neho extra špeciál. Dosiahol sté profesionálne víťazstvo v náročnom dojazde do kopca, Od začiatku pretekov bolo zrejmé, že náš tím tvrdo zabojuje o Petrov triumf. Všetci chceli, aby mu to vyšlo. Rakúšan Lukas Pöstlberger z pretekov tiež odchádza ako víťaz, stal sa najlepším vrchárom dňa. Celý tím BORA-hansgrohe ukázal svoju silu na náročnom québeckom profile.“

L´Equipe (Fr.): „Peter Sagan po stom víťazstve: „Myslím len na to, aby som vyhral aj po stoprvý raz.“

La Libre (Belg.): „Peter Sagan vyhral pred Gregom van Avermaetom. Olympijský šampión je trochu sklamaný.“

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.