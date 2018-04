Sagan sa derie dopredu, máva rukami a profituje z roboty iných, zaznelo od špičkového cyklistu

BRUSEL 6. apríla (WebNoviny.sk) - Peter Sagan by mal pri svojom štýle jazdenia radšej držať jazyk za zubami a nesťažovať sa na nedostatok spolupráce v cyklistickom pelotóne. Takýto drsný odkaz trojnásobnému a tiež úradujúcemu majstrovi sveta poslal renomovaný Belgičan Tom Boonen, ktorý sa len vlani na jar rozlúčil s profikariérou na ceste.

Saganovi chýba spolupráca

Sagan si myslí, že v pelotóne momentálne neexistuje účinná spolupráca na rozbitie silného bloku pretekárov tímu Quick-Step Floors, ktorý suverénne víťazí v jednej jarnej klasike za druhou.

Tieto slová vyriekol 28-ročný slovenský líder tímu Bora-Hansgrohe aj po nedávnych pretekoch Okolo Flámska, ktoré ovládol Holanďan Niki Terpstra práve z belgického zoskupenia Quick-Step Floors. Sagan tam skončil šiesty a posťažoval sa, že mu nik nepomohol v stíhaní Terpstru v úniku.

Ostrá kritika

"Nedostatočná spolupráca? Veď Sagan je stále na zadnom kolese niekoho. Nemyslím si, že práve Sagan by mal hovoriť o nespolupracovaní. Veď práve on je ten, čo sa vždy na niekoho zavesí. Počká si, ako sa situácia vyvinie, potom sa derie dopredu a máva rukou. Ak robíte také niečo, potom by ste radšej mali zostať ticho," povedal bez ostychu Tom Boonen, cituje ho portál Cyclingnews.



Tom Boonen, známy aj ako Tommeke, si počas kariéry vybudoval vysoké klasikárske renomé. Vďaka svojmu motoru v nohách vyhral štyri raz slávny monument Paríž-Roubaix (2005, 2008, 2009, 2012) a pridal aj tri triumfy na Okolo Flámska (2005, 2006, 2012). V roku 2005 sa stal majstrom sveta a na konte má aj bronz z MS 2016 z katarskej Dauhy, kde ho na sklonku kariéry v tesnom šprintérskom závere zdolali iba Peter Sagan a Mark Cavendish.

Svoju kritiku voči Saganovi Boonen ešte rozmenil na drobnejšie: "On je ten, ktorý stále profituje z roboty iných tímov. Nie je na tom, samozrejme, nič zlé, ale potom nemá právo hovoriť, že ´oni so mnou nespolupracujú´."

Po svojej definitívnej rozlúčke s profesionálnou cyklistikou sa Tom Boonen preorientoval do roly komentátora pre Belgickú televíziu. Jeho tip na víťaza nedeľňajších pretekov Paríž-Roubaix je Niki Terpstra.

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.