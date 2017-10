Sagan má rád výzvy a je hladný po víťazstvách, na Tour de France bude mať extra motiváciu

BRATISLAVA 18. októbra (WebNoviny.sk) - Motivácia slovenského cyklistu Petra Sagana získať späť zelený dres na budúcoročnej Tour de France bude obrovská. Tvrdí to generálny manažér tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk a mieri tým aj na Saganovu tohtoročnú predčasnú diskvalifikáciu z najslávnejších etapových pretekov.

"Bude hladný po úspechu a najmä on miluje výzvy. Videli sme to nedávno v Bergene, kde vybojoval tretí titul majstra sveta," uviedol Ralph Denk v rozhovore pre CyclingNews.

K náročnému profilu Tour de France 2018, ktorá mala v utorok oficiálnu prezentáciu v Paríži, Denk poznamenal: "Na úvod bude robiť problémy bočný vietor. Potom prídu na rad kocky čiže pavé a napokon náročné horské dojazdy. Netreba zabúdať ani na tímovú časovku. Tour de France bude najťažšia na svete."

Cieľom Sagana je zelený dres

Peter Sagan začal od svojho debutu v sezóne 2012 zbierať zelené dresy na "Starej dáme" ako huby po daždi. Po piatich prvenstvách v bodovacej súťaži mal tento rok reálny nárok aj na rekordné šieste, ibaže prišla kontroverzná diskvalifikácia.





Po kolízii s Markom Cavendishom v koncovke štvrtej etapy bol Sagan vylúčený z pretekov, hoci celkom nekorešpondovali s príkrym rozhodnutím jury. Na "zelenom" tróne Sagana nahradil jeho austrálsky súper Michael Matthews.

"Práve tohtoročné predčasné vylúčenie dáva Petrovi extra motiváciu do ďalšieho ročníka. Vyhrať zelený dres bude jeho hlavným cieľom pre budúcu sezónu a potom ešte triumf na niektorom z klasikárskych monumentov. Samozrejme, budú tu aj majstrovstvá sveta v Rakúsku neďaleko miesta (Innsbruck - pozn. SITA), kde ako tím máme svoju základňu," pokračoval Ralph Denk.

Tím Bora-Hansgrohe sa posilnil

Bora-Hansgrohe bude mať vo svojej druhej sezóne s licenciou WorldTour aj ďalšie tromfy okrem Sagana. Denk v tejto súvislosti spomenul najmä mená Poliaka Rafala Majku a Čecha Leopolda Königa ako potenciálnych uchádzačov o popredné priečky v celkovej klasifikácii na veľkých etapových pretekoch. Celkovo sa Nemci posilnili viacerými kvalitnými cyklistami pre novú sezónu.

"Samozrejme, máme aj ďalšie ciele na Tour de France. Bude tam niekoľko etáp, ktoré by mali vyhovovať Saganovi, ale to nebude všetko. Disponujeme cyklistami na celkové poradie ako Majkom, Königom a možno aj Emanuelom Buchmannom. Zatiaľ sme nerozhodli, kto bude lídrom." Denk tvrdí, že Bora-Hansgrohe bude mať príchodom ďalších kvalitných pretekárov potenciál na to, aby sa stala jedným z najlepších tímov v profipelotóne.

"Už tento rok sme boli dobrí, ale ja chcem, aby sme boli najlepší. Využili sme nejaké možnosti na prestupovom trhu a pritiahli k nám Davida Formola, Daniela Ossa a Petera Kennaugha. S nimi naše ambície porastú," predbežne uzavrel Denk pre CyclingNews.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.