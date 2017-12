S Mourinhom sme dvojičky posadnuté víťazstvami, vraví tréner Manchestru City Guardiola

MANCHESTER 8. decembra (WebNoviny.sk) - Pred nedeľňajším manchesterským futbalovým derby na Old Trafford medzi United a City v anglickej Premier League prišla na pretras aj otázka vzťahu medzi trénerom lídra súťaže City Pepom Guardiolom a momentálne druhým tímom tabuľky ManUtd Josém Mourinhom.

Anglické médiá najmä zaujímalo, či medzi Španielom a Portugalčanom nepretrvávajú rozpory z obdobia, keď sedeli na horúcich stoličkách v FC Barcelona a Reale Madrid.

Korektné vzťahy

"Naše vzťahy sú korektné. Zbytočne nejdeme do seba, a tak je to správne," vravel 46-ročný Guardiola. Na otázku, či je rovnako posadnutý víťazstvami ako jeho o 8 rokov starší portugalský trénerský sok, Guadiola odpovedal: "Určite áno. V tomto smere sme akoby dvojičky."

Mourinho bol tiež vyzvaný, aby sa vyjadril k téme na tej istej tlačovej konferencii ako Guardiola. Jeho vyjadrenia boli o poznanie striedmejšie. Pri zmienke, že najbližší súper United je zatiaľ nezdolaný a má na čele tabuľky PL 8-bodový náskok, Mourinho len stroho zareagoval: "Áno, majú veľmi dobré mužstvo." Ani otázka smerujúca k špecifickej atmosfére blížiaceho sa derby s Mourinhom výraznejšie nepohla.





"Žijem trochu izolovane od vzruchov z ulice, nevnímam to tak. Môj život v Manchestri je o striedaní tréningovej plochy s hotelom a štadiónom, kde hráme. Keď sme zatiaľ naposledy v utorok hrali v Lige majstrov proti CSKA Moskva, deň po zápase som bol iba doma a prakticky nekomunikoval s okolím."

Môj život v Manchestri

Mourinha vyzvali, aby sa pokúsil naznačiť, ako by sa mohol vyvinúť zápas momentálne dvoch najlepších tímov na ostrovoch. Opäť len krátko a frázovito poznamenal: "Futbal je nepredvídateľný. Nikdy neviete, čo sa stane."

Guardiola bol oveľa zhovorčivejší: "Moja futbalová filozofia je jasná - chcem mať loptu. To je hlavný princíp. Na druhej strane, musíme byť dobre organizovaní, mať na zreteli, že každú našu chybu súper ako je United môže tvrdo potrestať. Mám na mysli najmä ich smrtiace protiútoky po našich stratách lopty. Všetci vieme, že tímy, ktoré doteraz viedol Mourinho, Chelsea či Real Madrid, boli majstrami v tomto aspekte hry."

V prípade víťazstva sa "Citizens" dostanú už na 11-bodový rozdiel pred United, čo môže byť po 16. kole PL už jasný signál boja o titul. Guardiola si to nemyslí, nechce nič zbytočne unáhliť. "Čo máme v kalendári ? December. Či v nedeľu zvíťazíme, remizujeme alebo prehráme, bude to o tom jednom zápase a nie celej súťaži. Nepôjdeme do toho zápasu nastavení na to, že ak zvíťazíme, titul nám neujde. To nie je reálne očakávanie. Samozrejme, vyhrať chceme."

