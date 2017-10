S Babišom nechce vládnuť nikto, šéf ANO sa nevzdáva ani po rokovaní s Českou pirátskou stranou

PRAHA 25. októbra (WebNoviny.sk) - Andrej Babiš, český eximinister financií a šéf strany ANO, ktorá vysoko zvíťazila vo víkendových parlamentných voľbách, v stredu pripustil, že s jeho stranou zatiaľ nikto nechce vládnuť.

"Všetci hovoria, že nechcú ísť do vlády. Ja tomu rozumiem, že chcú byť v opozícii," povedal Babiš pre Českú televíziu. Šéf ANO napriek tomu dúfa, že do konca novembra sa podarí vyriešiť hádanku, ako budúca vláda bude vyzerať, a do Vianoc by mohla byť podľa neho už aj schválená v parlamente.

Babiš sa nevzdáva

Strana ANO v stredu ukončila prvé kolo rokovaní s potenciálnymi koaličnými partnermi, v rámci ktorého sa postupne stretla so všetkými ôsmimi ďalšími stranami, ktoré sa tiež dostali do parlamentu. Ako s poslednou rokovali v stredu s Českou pirátskou stranou, ktorá ale akúkoľvek debatu o prípadnej účasti vo vláde odmietla a odmietla aj tichú podporu prípadnej menšinovej jednofarebnej vlády ANO.





Rovnako jednoznačné nie si Babišova strana vypočula už v utorok aj od Občianskej demokratickej strany (ODS), o ktorej dovtedy ANO hovorilo ako o najideálnejšom partnerovi do vlády.

Babiš sa ale nevzdáva a už vo štvrtok začína druhé kolo rokovaní s politickými stranami. Tentoraz ich už však nebude osem, ale len šesť. Na druhom kole rokovaní sa už nezúčastní strana TOP 09 a ani Starostovia a nezávislí (STAN). "Tam už nie je čo riešiť. Oni majú v podstate minimálny počet poslancov a k nám sa chovajú nepriateľsky," povedal v stredu Babiš pre Českú televíziu.

ANO bude disponovať 78 poslancami

Babišova ANO vyhrala české parlamentné voľby so ziskom 29,64 percenta hlasov. Na druhom mieste skončila ODS, ktorá získala 11,32 percenta, tretí skončili Piráti so ziskom 10,79 percenta hlasov a za nimi nasleduje protiimigrantská strana Sloboda a priama demokracia (SPD) so ziskom 10,64 percenta.

Na piatom mieste skončila so ziskom 7,76 percenta Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) a až ako šiesta sa do parlamentu prebojovala Česká strana sociálno demokratická (ČSSD) s výsledkom 7,27 percenta, čo bolo pre doterajšiu stálicu českej politickej scény nepríjemné prekvapenie. Do parlamentu sa dostala aj Kresťanská a demokratická únia - Československá strana ľudová (KDU-ČSL) so ziskom 5,80 percenta hlasov, TOP 09, za ktorú hlasovalo 5,25 percenta voličov a STAN, ktorí získali 5,18 percenta hlasov.

V 200-člennej Poslaneckej snemovni, dolnej komore českého parlamentu, bude ANO disponovať 78 poslancami, ODS bude mať 25 zástupcov a Piráti aj SPD budú mať po 22 poslancoch. KSČM aj ČSSD budú mať každá po pätnástich poslancoch, KDU-ČSL bude disponovať desiatimi, TOP 09 siedmimi a STAN šiestimi kreslami.

Informácie pochádzajú z webstránky Českej televízie a z archívu agentúry SITA.

