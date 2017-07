Rybárikovej pri návrate aplaudovali tenisové nádeje, pri gratulácii od Federera bola v tranze

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) - Prvú slovenskú wimbledonskú semifinalistku spomedzi žien Magdalénu Rybárikovú privítal v pondelok v NTC v Bratislave aplaudujúci špalier malých adeptov tenisu, 28-ročná piešťanská rodáčka netajila dojatie.

"Každú z tých gratulácií, ktorých bolo veľmi veľa, si nesmierne vážim," podotkla zverenkyňa tenisového kouča Petra Hubera a kondičného trénera Kristiána Cupáka a dodala: "Pre mňa bola najkrajšia osobná gratulácia od Rogera Federera. Ani som si neuvedomovala, čo mi hovorí, v takom som bola tranze. Je to môj obľúbený hráč, idol, ten ´naj´. To, čo dosiahol, je neskutočné, klobúk dolu."

Momentálne 33. hráčka singlového renkingu WTA Rybáriková predsa len od štvrtka aspoň trochu stihla vstrebať svoj životný úspech: "V správach sa opakovalo, že tomu ani neverím, teraz už áno. Je to veľmi krásne a vážim si, čo sa mi podarilo. O to viac, že Wimbledon je môj najobľúbenejší turnaj. Tie pocity sú nádherné. Keď som prešla 1. kolom, čo pre mňa na tomto podujatí v minulosti veru nebývalo samozrejmosťou, ešte viac som sa uvoľnila, v 2. kole som si to na ´centri´ proti Karolíne Plíškovej úplne užívala a napokon to vypálilo až takto."





Vyradila svetovú jednotku

Pre Rybárikovú akoby bolo prekonanie českej favoritky definitívnym iniciačným okamihom: "Bol to taký spínač. Uvedomila som si, že keď som ju vyradila, tak môžem kohokoľvek. Veď ona je medzičasom nová svetová jednotka... V nasledujúcich dvoch kolách ľudia už akoby očakávali moje víťazstvá, nebolo to však jednoduché. Taká Martičová predtým bola v osemfinále aj na Roland Garros, mala lepšiu formu ako niektoré hráčky Top 10. Ja som si však nepripúšťala tlak, brala som to tak, že tie zápasy si chcem v prvom rade vychutnať, bolo z toho ´semi´. Spätne by som vyzdvihla moju mentálnu odolnosť v tesných stavoch v zápasoch takej dôležitosti, aké som dovtedy nezažila. Pochopiteľne, prejavilo sa aj to, že moja hra na tráve vždy platila. Všetko sa to skĺbilo a bol z toho takýto výsledok."

Rybárikovej rozprávkovú jazdu uťala Španielka Garbine Muguruzová-Blancová, neskôr šampiónka: "Bola som v šoku z toho, ako hrala v porovnaní s našimi predchádzajúcimi súbojmi. Samozrejme, registrovala som, že dva dni predtým proti nej Svetlana Kuznecovová lietala na kurte ako špinavá bielizeň. Vravela som si však, že možno proti mne to bude iné. Žiaľ, nebolo... Nechytila som začiatok a ona mi už nedala šancu. To isté vlastne predviedla vo finále, dala Venus kanára. Mala úžasnú formu a určite si zaslúžila ten titul."





Želá si zdravie

Držiteľka štyroch trofejí vo dvojhre na hlavnej profesionálnej úrovni Rybáriková po návrate medzi širšiu špičku má jasné základné želanie: "Predovšetkým by som rada zostala zdravá. Spomínam si, ako som vlani bola v osmičke v Indian Wells, ale vôbec som si to neužívala. Mala som také bolesti zápästia, že bolo ťažké ísť na kurt. Bolo to zložité obdobie. Ak si tenis budem môcť vychutnávať ako počas ostatných dvoch týždňov, potom môžu prichádzať aj takéto výsledky. Nemám teraz žiadne body na obhajovanie, nechcem sa však zväzovať. Hovorila som o Top 10, to je pravda, ale ako 17-ročná. Vytiahli to, ale ktorý tenista by vlastne nechcel byť v hornej desiatke, na úplnom vrchole, vyhrávať grandslamové turnaje?"

Nedávno po viac ako polročnej pauze len 453. žena hodnotenia Rybáriková už má turnajový plán na leto, teraz však hodlá oddýchnuť si: "Chvíľku si musím odfúknuť, hoci budem pracovať na kondičke. Najbližšie budem hrať v Toronte, potom v Cincinnati, New Havene a na US Open v New Yorku. Je to klasická americká séria. Určite som si vybudovala nejaký rešpekt u súperiek na okruhu, veď sama by som to tak cítila, ak by proti mne nastúpila grandslamová semifinalistka. Uvidíme, ako to budem vnímať. Dúfam, že zostanem v pohode a najmä zdravá, potom by to mohlo byť dobré."





