Rybáriková si štvrťfinále Australian Open nezahrá, Wozniacka jej na cestu domov pribalila „kanára“

MELBOURNE 21. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková nasadená ako devätnásta prehrala za 64 minút 3:6, 0:6 s jasne favorizovanou dánskou dvojkou svetového rebríčka Caroline Wozniackou v nedeľňajšom stretnutí osemfinálového 4. kola dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.

Wozniacka predviedla skvelý výkon

Rybáriková po dobrom vstupe do stretnutia a brejku na 2:1 v prvom sete sa postupne herne vytratila z kurtu. Wozniacka sa najmä v druhom sete rozohrala k skvelému výkonu a Slovenke uštedrila nepopulárneho "kanára".

Až tri zo šiestich gemov v druhom dejstve získala Dánka "čistou hrou". Pri svojom podaní za stavu 6:3 a 5:0 premenila prvý mečbal, keď tlakom prinútila súperku k nevynútenej chybe za základnú čiaru.

"Súperka hrala výborne. Čakala som fyzicky náročný zápas a teraz sa ukázali resty z prípravy, chýbala mi kondička. Wozniacka ma v tomto prevalcovala, mala som sily s ňou bojovať prvé 3-4 gemy. Proti nej musíte útočiť, chodiť si po body a hrať víťazné údery, lebo vám nič nedá a všetko vybehá. Nie som bombardérka, nedávam rany a na moju aktívnu hru treba byť fyzicky na výške, no sily nezostali. Po každej výmene som sa vari minútu vydýchavala a ona bola v pohode už na príjme. Celý život sa mi proti nej zle hrá a dnes bola oveľa lepšia. Je vo forme, rozohraná, svetová dvojka," rekapitulovala Rybáriková pre SME.

Cesta Rybárikovej do osemfinále:



1. kolo: Taylor Townsendová (USA, 89. vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre) 6:0, 7:5 za 70 minút

2. kolo: Kirsten Flipkensová (Belg./75.) 6:4, 0:6, 6:2 za 109 minút

3. kolo: Kateryna Bondarenková (Ukr./94.) 7:5, 3:6, 6:1 za 124 minút



„Teším sa z ďalšieho grandslamového štvrťfinále. Rybáriková je nevyspytateľná hráčka, musela som sa trochu upokojiť a počkať si na svoje príležitosti. Potom sa mi už darila moja hra a som rada, že som to tak dobre zvládla,“ uviedla Caroline Wozniacka v prvej reakcii vo vysielaní Eurosportu.



Zverenkyňa Petra Hubera Rybáriková si odnáša prémiu 250 000 AUD brutto a 240 bodov do hodnotenia. V online prepočte figuruje na rekordnom 19. mieste, ale do 29. januára ešte môže klesnúť.



Nedávna členka Top 20 Rybáriková zaostala o dve kolá za svojím osobným maximom na veľkej štvorke v podobe semifinále londýnskeho Wimbledonu 2017, zároveň si o dva zápasy zlepšila trojnásobný doterajší najlepší výsledok na južnej pologuli – 2. kolo zo sezón zo sezón 2014 – 2016. Vlani v metropole Viktórie absentovala po dvoch operáciách z leta 2016.

Piaty vzájomný zápas



Dvadsaťdeväťročná piešťanská rodáčka Rybáriková, 21. v singlovom renkingu WTA k 15. januáru, klesla v kompletnej bilancii zo vzájomných duelov s 27-ročnou bývalou jednotkou počítačového poradia Wozniackou na 1:6, v seniorskej časti kariér oboch má manko 1:4, inkasovala štvrtý nezdar v rade.



Rybáriková prehrala s Wozniackou napríklad vo finále wimbledonskej dvojhry junioriek 2006. Proti tejto finalistke US Open 2009 a 2014 a úradujúcej koncosezónnej majsterke sveta z októbrového Singapuru dosiahla dosiaľ jediný úspech v Pattayi 2009.



Do nedele naposledy proti sebe hrali v sezóne 2014 v 1. kole v grandslamovom New Yorku (1:6, 6:3, 0:2 a skreč). Wozniacka v stredu v 2. kole AO zázračne utiekla Chorvátke Jane Fettovej z manka 1:5 a 15:40 na príjme v treťom sete, po odvrátení dvoch mečbalov v rade triumfovala 3:6, 6:2, 7:5.



Vo štvrťfinále bude čeliť Španielke Carle Suárezovej-Navarrovej. „Hrali sme proti sebe už niekoľkokrát, má svoje dobré údery a je to už štvťfinále, čiže nič nesmiem podceniť,“ uviedla Wozniacka k najbližšiemu svojmu zápasu v Melbourne.

Rybáriková predvlani podstúpila operáciu



Tenistka roka 2017 v SR Rybáriková predvlani v júli podstúpila chirurgickú reparáciu zápästia nedominantnej ľavej ruky, následne mala v auguste pod skalpelom pravé koleno. Vrátila sa vo februári, teda pred necelým rokom. Ešte v marci figurovala na 453. pozícii v systéme.



Medzičasom okrem spomenutej senzačnej púte až medzi najlepšie štyri v All England Lawn Tennis and Croquet Clube v britskej metropole získala trofeje na podujatiach ITF v Gifu, Fukuoke, Surbitone a Ilkley, počas trávovej fázy sezóny mala zápasové skóre 18:2. Na jeseň bola vo finále na hlavnej profesionálnej úrovni v Linzi a zahrala si na výberových tzv. malých MS pod názvom WTA Elite Trophy v Ču-chaji.



Držiteľka štyroch singlových trofejí z hlavnej profi-scény Rybáriková bola prvou Slovenkou v osemfinále na adrese Batman Avenue pri rieke Yarra od sezóny 2015, keď sa do štvrťfinále Australian Open prebojovala Dominika Cibulková, vtedy obhajkyňa finálovej účasti. V roku 2008 bola v semifinále medzinárodných otvorených majstrovstiev Austrálie Daniela Hantuchová.

Osemfinále AO si zahrali viaceré Slovenky



Okrem Rybárikovej, Cibulkovej a Hantuchovej si osemfinále AO zo Sloveniek zahrali aj Radka Zrubáková (1988), Henrieta Nagoyvá (1998), Martina Suchá a Janette Husárová (zhodne 2002). Cibulková bola v šestnástke v Melbourne trikrát, Hantuchová dokonca štyri razy.



Rybáriková dosiahla svoj druhý najlepší výsledok na Majors po minuloročnom senzačnom londýnskom semifinále, v ktorom nestačila na Španielku Garbine Muguruzovú-Blancovú. Bola v 3. kole Wimbledonu 2015 a US Open 2008, 2009 a 2017.



Proti členkám Top 10 počítačového poradia má Rybáriková skóre 8:24. Osobným maximom podľa renkingového postavenia zdolaných súperiek pre ňu zostávajú dve prekonania dvojok hierarchie (Rumunka Simona Halepová v New Havene 2014, Češka Karolína Plíšková na Wimbledone 2017), tretí presne takýto úspech teraz nepridala.



Rybáriková nemá naplánovaný turnajový program na týždeň z prelomu januára a februára. Počas víkendu 10. – 11. februára bude jednotkou tímu SR proti Rusku v bratislavskom stretnutí 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie reprezentačných družstiev žien.

Australian Open – dvojhra žien – osemfinále



Caroline Wozniacka (Dán.-2) – Magdaléna Rybáriková (SR-19) 6:3, 6:0 za 64 minút



Prehľad výsledkov predchádzajúcich vzájomných stretnutí Rybárikovej s Wozniackou (do nedele 1:5):

2014 New York (USA) – US Open (GS) tvrdý povrch 1. kolo 6:1, 3:6, 2:0 Wozniacka (Rybáriková odstúpila)

2014 Cincinnati (USA) tvrdý povrch 1. kolo Wozniacka 6:2, 6:3

2013 Tokio (Jap.) tvrdý povrch osemfinále Wozniacka 6:1, 6:1

2009 Pattaya (Thaj.) tvrdý povrch štvrťfinále Rybáriková 6:4, 6:1

*2006 Londýn (V. Brit.) – Wimbledon (GS) tráva finále Wozniacka 3:6, 6:1, 6:3

*2004 Luxemburg (Lux.) tvrdý povrch v hale semifinále Wozniacka 6:2, 6:3

*Pozn.: juniorské zápasy.

Magdaléna Rybáriková na Australian Open



2017– nehrala

2016– 2. kolo Lauren Davisová (USA) 6:7 (7) – skreč, Rybáriková odstúpila

2015– 2. kolo Šuaj Pcheng (Čína) 1:6, 1:6

2014– 2. kolo Kurumi Narová (Jap.) 4:6, 3:6

2013– 1. kolo Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.) 6:4, 1:6, 12:14

2012– 1. kolo Dominika Cibulková (SR) 3:6, 1:6

2011– 1. kolo Kaia Kanepiová (Est.) 6:2, 4:6, 3:6

2010– 1. kolo Dinara Safinová (Rus.) 4:6, 4:6

2009– 1. kolo Vera Zvonarevová (Rus.) 6:7 (2), 0:6

Slovenky na Australian Open

len najväčšie úspechy jednotlivých hráčok



Dominika Cibulková finále 2014

Daniela Hantuchová semifinále 2008

Magdaléna Rybáriková osemfinále 2018

Janette Husárová osemfinále 2002

Martina Suchá osemfinále 2002

Henrieta Nagyová osemfinále 1998

Radka Zrubáková osemfinále 1988

Slovenky na grandslamových turnajoch

len najväčšie úspechy jednotlivých hráčok



Dominika Cibulková finále Australian Open 2014

Magdaléna Rybáriková semifinále Wimbledonu 2017

Daniela Hantuchová semifinále Australian Open 2008

Karina Cíleková-Habšudová štvrťfinále Roland Garros 1996

