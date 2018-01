Rybáriková môže na Australian Open prelomiť melbournskú bilanciu, má však zdravotné problémy

MELBOURNE 15. januára (WebNoviny.sk) - Úradujúca semifinalistka Wimbledonu Magdaléna Rybáriková ešte nikdy nebola v 3. kole dvojhry na melbournskom grandslamovom tenisovom turnaji Australian Open, bude to môcť zmeniť v stredu proti inej semifinalistke z kultovej londýnskej trávy Kirsten Flipkensovej z Belgicka.

Kanárik v prvom sete

"Je veľmi nevyspytateľná a vždy sme mali vyrovnané zápasy. Ak budem dobre predvádzať svoju hru a znovu ma podrží podanie, môžem konečne prelomiť melbournskú bilanciu," povedala 29-ročná piešťanská rodáčka Rybáriková pre denník Sme po pondelňajšom víťazstve 6:0, 7:5 nad Taylor Townsendovou v 1. kole. Američanka je rovnako ako Belgičanka niekdajšou jednotkou juniorského tzv. kombinovaného rebríčka ITF.

"Zápas nebol jednoduchý, hoci som Townsendovej v prvom sete dala kanárika. Dostala som od nej veľa darčekov. V druhom sete sa to však lámalo až na konci. Som rada, že to napokon nešlo do tretieho," priznala pre Sme zverenkyňa Petra Hubera, ktorá má s 32-ročnou Flipkensovou mierne pozitívne skóre 4:3 (spočiatku zaostávala 0:2), ale vlani v auguste v kvalifikácii v americkom New Havene prehrala 3:6, 4:6. Rivalita trvá už od sezóny 2005.

Zimnú prípravu narušilo zranenie

Nedávna členka Top 20 Rybáriková (21.) vlani zažiarila po dvoch operáciách z leta 2016, zdravotné problémy sa teraz pripomenuli: "Nemala som v zime ideálnu prípravu, narušilo ju zranenie. Aj teraz som si musela obviazať ľavé stehno, ktoré bolí. Nemám však veľa čo obhajovať, stále môžem pridávať body a stúpať. Rada by som sa udržala v dvadsiatke, čo je pre mňa životné postavenie. A keď je človek už v dvadsiatke, iba niekoľko krokov chýba do desiatky. Asi teraz je ten vhodný čas splniť si cieľ, o ktorom sníva každý tenista."





Rybáriková je zatiaľ jedinou Slovenkou v 2. kole. V pondelok nezvládli úvodné prekážky Dominika Cibulková ani kvalifikantky Viktória Kužmová a Karolína Schmiedlová. V utorok nastúpia Kristína Kučová a Jana Čepelová, ale aj jediný mužský zástupca SR Lukáš Lacko. Rybáriková na južnej pologuli skončila v rokoch 2009 - 2013 vždy v 1. kole, v sezónach 2014 - 2016 sa prebojovala do 2. kola, vlani absentovala.

