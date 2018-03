Ryanair rozširuje svoju sieť leteckých spojení, bude lietať z Bratislavy do Kyjeva

Spojenie do Kyjeva je siedmou úplne novou pravidelnou linkou, ktorú otvorí Ryanair z Bratislavy počas tohto roka. "Koncom marca začína Ryanair lietať z Bratislavy do Burgasu v Bulharsku, na Maltu, na Pafos na Cypre a do Solúna v Grécku (všetky nové linky s frekvenciou dvakrát týždenne), od 1. júna otvorí novú linku do Eindhovenu v Holandsku (dvakrát týždenne, od októbra trikrát týždenne) a od 28. júna pridá aj úplne novú pravidelnú linku do Dalamanu v Turecku a späť (raz týždenne)," informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.