Ryanair otvoril novú pravidelnú linku z Bratislavy, niekoľkokrát v týždni bude lietať do Grécka

Linka je jednou zo siedmich nových leteckých liniek, ktoré oznámil Ryanair pre tento rok z Bratislavy. V nedeľu 25. marca otvoril novú linku z hlavného mesta SR na Maltu, v pondelok začal lietať do Solúna, od utorka bude možné využiť i nové linky do Burgasu v Bulharsku a do Pafosu na Cypre.