Ryanair bude dvakrát týždenne prevádzkovať novú linku z Bratislavy

BRATISLAVA 12. mája (WebNoviny.sk) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave bude mať nové letecké spojenie do Marrákeša v severoafrickom Maroku.

Pravidelnú linku bude prevádzkovať letecká spoločnosť Ryanair od 30. októbra tohto roka dvakrát týždenne, v utorok a sobotu.

Nové linky aj od júna

Ako informovala marketingová manažérka Ryanairu pre strednú a východnú Európu Olga Pawlonka, linka bude súčasťou zimného letového poriadku spoločnosti 2018/2019.



Ryanair tak oznámil pre tento rok už ôsmu úplne novú leteckú linku z Bratislavy. "Koncom marca spustil lety na Maltu, do Burgasu v Bulharsku, na Pafos na Cypre a do Solúna v Grécku. Od júna otvorí nové linky do Eindhovenu v Holandsku a Dalamanu v Turecku. Od novembra zase pridá nové lety do ukrajinského Kyjeva (letisko Boryspiľ) a spomínaného marockého Marrákeša," uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Počas leta do 25 destinácií

Ryanair počas letného letového poriadku, od 25. marca do 27. októbra 2018, lieta z Bratislavy do 25 destinácií, čo je najvyšší počet pravidelných liniek od vstupu dopravcu na bratislavské letisko v roku 2005. Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe zriadila na letisku v Bratislave v marci 2015 svoju základňu.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004, disponuje základným imaním vo výške 292,43 mil. eur. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.