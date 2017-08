Ryan Lochte vyhral prvé preteky po vypršaní 10-mesačného trestu za vymyslený príbeh v Riu

EAST MEADOW 7. augusta (WebNoviny.sk) - Americký plavec Ryan Lochte vyhral svoje prvé preteky po 10-mesačnom zákaze činnosti, keď na U.S. Open Swimming Championships v East Meadow v štáte New York vo finále individuálnych polohových pretekov na 200 metrov zaplával čas 1:59,24 min, čím zlepšil rekord Michaela Phelpsa na tomto podujatí o dve stotiny sekundy. Nebol však spokojný.

„Trochu som sklamaný. Či utvorím svetový rekord alebo nie, vždy cítim, že by som mohol ísť rýchlejšie. Platilo to aj dnes. A celkovo to neboli dobré preteky,“ povedal Američan po nedeľňajšej súťaži. Lochte je držiteľom svetového rekordu v tejto disciplíne z 28. júla 2011 časom 1:54,00. „V prvej časti som sa cítil fajn a potom neviem, čo sa stalo. Myslím, že som na to šiel príliš tvrdo a vrátilo sa mi to," povedal tridsaťtriročný plavec po nedeľňajších pretekoch. V sobotu na 100 m znak skončil na piatom mieste.

Šesťnásobnému olympijskému víťazovi vypršal 1. júla 10-mesačný trest, ktorý mu za incident z olympijských hier v Riu de Janeiro 2016 udelila Americká plavecká federácia. Lochte pykal za vymyslený príbeh o lúpežnom prepadnutí v dejisku OH, ktorý sa napokon obrátil na vandalizmus na čerpacej stanici. Pre trest prišiel aj o účasť na nedávnych MS v Budapešti, keďže nemohol absolvovať národné majstrovstvá, ktoré sú pre Američanov jedinými kvalifikačnými pretekmi. Lochte sa chcel súťažne vrátiť do bazénov už skôr na pretekoch L. A. Invitational v Los Angeles (13. - 16. júla), napokon však svoju účasť odvolal.

