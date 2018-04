Rušňovodič spozoroval ženu v koľajisku v Malackách, tragickej nehode nedokázal zabrániť

BRATISLAVA/MALACKY 6. apríla (WebNoviny.sk) - Na železničnom koľajisku v piatok dopoludnia vyhasol život 65-ročnej ženy z Malaciek. Ako informovala agentúru SITA bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, stalo sa to krátko po 9:00 na železničnom priecestí na Ulici Jána Kollára v Malackách.



Podľa doterajších informácií rušňovodič osobného vlaku, ktorý išiel z Kútov do Bratislavy, spozoroval ženu vstúpiť do koľajiska. Aj napriek tomu, že rušňovodič okamžite použil výstražné znamenie a rýchlobrzdu, stretu vlaku so ženou už nedokázal zabrániť. Obhliadajúci lekár na mieste určil príčinu smrti, a to devastačné zranenia.

Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. Poverený príslušník Odboru železničnej polície začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.

