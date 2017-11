Rusnák neľutuje pôsobenie v zámorskej Major League Soccer, v sezóne zažil tri rany

SENEC 6. novembra (WebNoviny.sk) - Pre Alberta Rusnáka, ktorý sa v pondelok hlásil na zraze slovenskej futbalovej reprezentácie v Senci pred prípravnými zápasmi na Ukrajine (10. novembra) a v Trnave proti Nórsku (14. novembra), sa ligový ročník v zámorskej Major League Soccer (MLS) už skončil, o to viac sa teší na duely v národných farbách.

„Hoci ide iba o prípravné zápasy, je to konfrontácia s kvalitnými mužstvami i hráčmi. Kvalifikácia či prípravný duel, rozdiel v tom nerobím, v každom zápase vydám zo seba maximum. Myslím si, že akonáhle odcestujeme na Ukrajinu, začne to byť vážne. Každý štart v reprezentácii je veľmi cenný. V základnej zostave som v kvalifikácii na MS 2018 odohral jeden zápas, posledný v skupine proti Malte. Ukrajina a Nórsko sú lepšie mužstvá ako Malta. Teším sa, je to už príprava na Ligu národov," povedal 23-ročný ofenzívny stredopoliar.

Všetci sa tešia na Ligu národov

Apropó, Liga národov. Čo od tejto súťaže očakáva? „Je to niečo nové, neviem, čo mám od toho čakať. Sám tomu celkom dobre nerozumiem, kto s kým bude hrať, koľkokrát, pretože aj cez túto súťaž sa dá postúpiť na majstrovstvá Európy. Je to ako keby sme hrali dve kvalifikácie. Je to špecifické, že v roku 2018 budeme hrať len Ligu národov a o ďalší rok iba kvalifikáciu. Ako keby išlo o dva miniturnaje, ale myslím si, že sa na to všetci tešíme.“





Čo mieni o najbližších súperoch - Ukrajine a Nórsku? „Videl som náš zápas na Ukrajine v kvalifikácii na ME, kde sme vyhrali 1:0 gólom Roba Maka. Tento súper mal ťažkú kvalifikačnú skupinu na majstrovstvá sveta a takmer z nej postúpil. Majú niekoľko hráčov, ktorých pozná celý futbalový svet. Nóri zase hrajú svojím typickým severským štýlom. Produkujú poctivý futbal, založený na pevnej defenzíve, nepríjemný súper.“

S prvou sezónou v MLS je veľmi spokojný

Rusnák má za sebou svoju prvú sezónu v MLS, keď do Realu Salt Lake City prestúpil 6. januára tohto roku z holandského FC Groningen. Pred dvoma týždňami sa pre neho súťažný ročník skončil, keď jeho tímu chýbal k postupu do play-off jediný bod. Napriek tomu hodnotí sezónu pozitívne: „Keď sa na to pozriem s odstupom jedného roka, bolo to správne rozhodnutie ísť do Ameriky. Veľa ľudí zmenilo po čase názor na môj prestup i na ligu ako takú. Som v lepšej pozícii, než som bol v Holandsku. Z tohto pohľadu som veľmi spokojný.“





V klube pravidelne hrával, na konte má 30 zápasov, 7 gólov, 12 prihrávok. „Je to ťažká liga z pohľadu fyzického. Nový hráč potrebuje čas na adaptáciu na americké špecifiká, či už ide o cestovanie, veľké vzdialenosti. Musím podčiarknuť, že s mojou prvou sezónou som veľmi spokojný, na druhej strane to, že sme nepostúpili do play-off, je obrovské sklamanie. Najprv na záverečnom turnaji ME do 21 rokov nám tesne unikol postup, potom zase v áčku na MS 2018 a tretia rana prišla v klube. Dúfam, že sa to skoro otočí," uzavrel mladý futbalista, ktorému predpovedajú veľkú perspektívu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.