Ruský „srdciar“ Ovečkin sa zmieril s tým, že nepôjde na olympiádu do Pjongčangu

WASHINGTON 15. septembra (WebNoviny.sk) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin definitívne vzdal boj o účasť na budúcoročných zimných olympijských hrách v Pjongčangu.

Ďakuje za podporu

V úvode prípravného kempu hokejistov Washingtonu Capitals pred novou sezónou poskytol kapitán a jedna z najväčších osobností tímu z hlavného mesta USA vyhlásenie k olympijskej téme. Vedenie NHL už v apríli informovalo, že neschváli účasť hráčov z najprestížnejšej hokejovej profiligy na ZOH, kde nechýbali od Nagana 1998.





"Vždy som tvrdil, že nikto mi nezakáže reprezentovať, pokiaľ ma vyzve vedenie ruskej reprezentácie. Teraz je však definitívne, že hráči s platnou zmluvou v NHL nebudú môcť byť účastníkmi olympijského turnaja. Dohodli sa na tom NHL a IIHF a ja to musím rešpektovať. Ďakujem všetkým za podporu vrátane majiteľa Capitals Teda Leonsisa. Nemyslite si, že ma to celé neštve. Som veľmi nahnevaný, rovnako ako množstvo ďalších hráčov, pôsobiacich v NHL. Bolí to veľmi," uviedol Alexander Ovečkin, cituje ho aj AP.

Veľkým snom Stanleyho pohár

Najlepší strelec ostatnej dekády v NHL sa aktuálne zmieril s tým, že Rusom nepomôže na ZOH 2018, sen o olympijskom zlate však chce snívať aj naďalej. "Mám zlatú medailu z juniorského aj seniorského svetového šampionátu, iba to najdôležitejšie - olympijský titul - mi chýba. Olympijské zlato zostáva mojím snom v súvislosti s ďalšími hrami v roku 2022," dodal Ovečkin.

Tridsaťjedenročný Ovečkin v uplynulej sezóne dosiahol 33 gólov a 36 asistencií v základnej časti súťaže a v play-off pridal 5 gólov a 3 asistencie. Washington podľahol neskoršiemu šampiónovi Pittsburghu v semifinále play-off Východnej konferencie v ľútom boji 3:4 na zápasy.

Obávaný "snajper" Ovečkin vo vyraďovacej časti nežiaril ako by sa očakávalo, ale počas 12 sezón v NHL si v 921 zápasoch základnej časti pripísal 558 gólov a 477 asistencií. V play-off pridal 46 gólov a 44 asistencií v 97 zápasoch.

"Naplno sa v novej sezóne sústredím na splnenie ďalšieho detského sna - triumfu v Stanleyho pohári," dodal Ovečkin vo svojom vyhlásení pre médiá.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.