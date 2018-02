Rusko vetovalo rezolúciu obviňujúcu Irán z porušenia zbrojného embarga, Jemenu predĺžili sankcie

NEW YORK 27. februára (WebNoviny.sk) - Rusko v pondelok vetovalo rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), ktorej cieľom bolo zakročiť proti porušovaniu zbrojného embarga voči Jemenu a ktorá poukazovala na odbornú správu označujúcu Irán za jeho porušovateľa. Za prijatie rezolúcie hlasovalo 11 štátov, Rusko a Bolívia boli proti, Čína a Kazachstan sa zdržali hlasovania.

Irán nedodržal zbrojné embargo

Danú rezolúciu navrhla Veľká Británia, ktorá sa pokúšala pritiahnuť pozornosť na januárovú správu výboru expertov monitorujúcich sankcie voči Iránu, ktorá preskúmala zvyšky rakiet vystrelených do Saudskej Arábie jemenskými rebelmi - húsíami.

Mnohé z nich podľa odborníkov boli "zhodné s raketou Qiam-1, ktoré navrhol a vyrobil Irán". V správe dospeli k záveru, že Irán nedodržal zbrojné embargo voči Jemenu, pretože zlyhal pri "prijatí nevyhnutných opatrení", aby zabránil priamemu alebo nepriamemu dodávaniu rakiet a dronov húsíom.





Britský veľvyslanec pri OSN Jonathan Allen vyzval Bezpečnostnú radu, aby sa jej členovia "nevyhýbali vyvolávaniu tých, ktorých činy ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť" a aby vydala "jasné stanovisko" o tom, že nedodržiavanie sankcií nebude tolerované. Ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzia obvinil Britániu z rozširovania "sváru" v BR, keďže navrhla rezolúciu, o ktorej vedela, že ju budú vetovať.

Destabilizačné dôsledky v Jemene

Diplomat zároveň nazval závery spomínaného výboru za diskutabilné, neoverené a nepodložené a varoval, že rezolúcia by mala "nebezpečné, destabilizačné dôsledky" v Jemene a okolí.

Bezpečnostná rada po vetovaní Britániou navrhnutej rezolúcie, ktorá by okrem iného predĺžila platnosť v pondelok končiacich sankcií voči Jemenu a mandát spomínaného výboru expertov, následne hlasovala o ruskom navrhnutej rezolúcii. Tá sa o Iráne nezmieňovala a len predĺžila platnosť sankcií voči Jemenu do 26. februára 2019. Tiež predĺžila mandát výboru do 28. marca 2019. Túto rezolúciu prijala BR OSN jednohlasne.

