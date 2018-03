Rusko sa v prípade útoku na Skripaľa bráni, Mayová zvažuje ďalšie kroky

MOSKVA 17. marca (WebNoviny.sk) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že rozhnevaná reakcia Západu na otrávenie bývalého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry vo Veľkej Británii súvisí s vojnou v Sýrii.

Vyjadrila sa tak hovorkyňa ministerstva Maria Zacharová, ktorá v rozhovore pre televíziu Rossija-24 zopakovala tvrdenie Ruska, že s incidentom nemajú nič spoločné a zároveň poprela existenciu nervovoparalytickej látky Novičok, ktorú podľa Britov na ich otrávenie použili.

Zmrazené vzťahy Británie a Ruska

Za tvrdou reakciou Británie je pritom podľa Zacharovej frustrácia z nedávneho postupu Rusmi podporovanej sýrskej vlády proti Západom podporovaným rebelom. Západ sa podľa nej "pokúša odviesť pozornosť od toho, čo spravili v Sýrii a Iraku" a Británia "potrebuje nejakým spôsobom ukázať svetu, že Rusko nie je mierotvorca, ale hrá vlastné hry".



Rusko pritom v súvislosti s otrávením Skripaľa a jeho dcéry z krajiny vyhostilo 23 britských diplomatov. Ruské ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo, že nariaďuje zatvorenie British Council v krajine a ruší tiež dohodu o znovuotvorení britského konzulátu v Petrohrade. Diplomati majú krajinu opustiť do týždňa.

Reagovali tak na vyhlásenie britskej premiérky Theresy Mayovej, ktorá v stredu oznámila, že sa Spojené kráľovstvo rozhodlo z krajiny vyhostiť 23 ruských diplomatov, zmraziť vzťahy s Ruskom na vysokej úrovni a rozšíriť protiruské ekonomické sankcie.



Výsledkom týchto opatrení je napríklad zrušenie pozvánky pre ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova na návštevu krajiny či neúčasť členov kráľovskej rodiny a politikov krajiny na letných majstrovstvách sveta vo futbale v Rusku.

Mayová sa dnes po ruskom oznámení o vyhostení britských diplomatov vyjadrila, že Británia "spolu so svojimi spojencami a partnermi v nasledujúcich dňoch zváži ďalšie kroky". Otrávenie Skripaľa a jeho dcéry je podľa nej "do očí bijúcim porušením medzinárodného práva a dohody o chemických zbraniach". Začiatkom budúceho týždňa by sa pritom v tejto súvislosti mala stretnúť britská bezpečnostná rada.

Za otrávením stojí vraj Rusko

Skripaľa a jeho dcéru Juliu našli 4. marca v bezvedomí na lavičke v obchodnom dome v anglickom meste Salisbury. Obaja sú odvtedy v nemocnici v kritickom stave. Mayová v pondelok v prejave na pôde britského parlamentu informovala, že obaja boli otrávení nervovoparalytickou látkou známou ako Novičok, ktorú vyrábala armáda Sovietskeho zväzu na konci studenej vojny.



To, že sa táto látka objavila na území Veľkej Británie, má podľa nej len dve možné vysvetlenia - buď to bol útok zo strany ruského štátu, alebo Rusko stratilo kontrolu nad vysoko nebezpečnou smrtiacou látkou, ktorú vlastní.

Britská polícia sa v súčasnosti pokúša zrekonštruovať pohyb Skripaľovcov v hodinách predtým, ako ich našli v bezvedomí. Detektívi v tejto súvislosti hľadajú aj svedkov. Podľa metropolitnej polície na prípade 24 hodín denne pracuje 250 členov protiteroristickej jednotky, pričom už vypočuli asi 400 svedkov. Británia, USA, Francúzsko aj Nemecko tvrdia, že za otrávením stojí Rusko. Moskva však obvinenia odmieta.





