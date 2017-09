Rusko sa snaží o obnovenie postavenia, ktoré malo pred rozpadom komunistického bloku, tvrdí Cséfalvayová

BRATISLAVA 23. septembra (WebNoviny.sk) –Rusko sa podľa poslankyne NR SR a podpredsedníčky Výboru pre európske záležitosti Kataríny Cséfalvayovej snaží o obnovenie postavenia, ktoré malo pred rozpadom komunistického bloku. Ako povedala dnes v rozhovore pre agentúru SITA, v poslednom období nebol na Západe žiadny volebný proces, kde by nebolo cítiť ruský vplyv.





„Začalo to holandským referendom o asociačnej dohode EÚ s Ukrajinou, pokračovalo voľbami v USA, kde sa ešte teraz nevedia z toho spamätať a pokračovalo to aj vo Francúzsku napríklad podporou extrémistky Le Penovej zo strany Ruska,“ pripomenula.

Geopolitika sa zasekla

Ruská geopolitika sa podľa Cséfalvayovej zasekla v období studenej vojny, potrebuje si nájsť nepriateľa a najmä odmieta akceptovať, že aj malé štáty by sa vedeli slobodne rozhodnúť o svojej budúcnosti.

„Príkladov je veľa – protiprávna anexia Krymu, destabilizácia Ukrajiny, separatistické útvary na území Gruzínska a Moldavska, pokus o štátny prevrat v Čiernej Hore. Preto nepochybujem o tom, že Slovensko musí patriť do EÚ a jej jadra. Rusko sa nezastavilo ani pred väčšími krajinami o to jednoduchším sústom môže byť malý štát, ktorý by prišiel o svoje spojenecké väzby,“ vyhlásila poslankyňa.

Romantické vízie

Cséfalvayová považuje za veľmi romantické a nereálne vízie, že spojenectvo s Ruskom je nejakou cestou pre Slovensko. „Rusko svojim spojencom doteraz vždy ponúkalo len lacné nerastné suroviny, a to tiež len do momentu, kým sa prvýkrát nerozhodli urobiť nejaký krok bez súhlasu Ruska,“ uviedla s tým, že o tom by vedeli rozprávať aj na Ukrajine i v Bielorusku.





„Rusko považujem za dôležitého obchodného partnera, ale aj samotní Rusi musia urobiť oveľa viac pre normalizáciu vzťahov s EÚ a zbaviť sa veľmocenských ambícií z čias studenej vojny, nacionalistického geopolitického myslenia príznačného pre 19. storočie a vedenia rôznych hybridných konfliktov vo svojich záujmových sférach,“ povedala Katarína Cséfalvayová.

