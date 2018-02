Rusko podľa exprezidenta Busha zasahovalo do americkej kampane, sú na to jasné dôkazy

ABÚ ZABÍ 8. februára (WebNoviny.sk) - Bývalý americký prezident George W. Bush vo štvrtok vyhlásil, že nepochybuje o ruských pokusoch zasahovať do predvolebnej kampane pred americkými prezidentskými voľbami na strane Donalda Trumpa. "Sú úplne jasné dôkazy, že Rusi zasahovali," vyhlásil Bush počas návštevy v metropole Spojených arabských emirátov Abú Zabí. "Či sa im podarilo ovplyvniť výsledok, to je už iná otázka," dodal.





Podľa Busha si na ruského prezidenta Vladimira Putina treba dať pozor. "On má v ramene zabudovaný čip. Je nešťastný z rozpadu Sovietskeho zväzu a preto väčšina vecí, ktoré robí, je zameraná na obnovenie sovietskej hegemónie," vyhlásil americký exprezident.

Bush, ktorý bol americkým prezidentom v rokoch 2001 až 2009, bol pritom na začiatku svojho prvého mandátu Putinom očarený. "Pozrel som sa tomu človeku do očí a zistil som, že je veľmi priamy a dôveryhodný," vyhlásil po ich prvom stretnutí v roku 2001.





Bush sa vo štvrtok vyjadril aj k Trumpovej politike v oblasti prisťahovalectva a vyhlásil, že so súčasným prezidentom nesúhlasí. "Američania nebudú zbierať bavlnu v štyridsaťstupňových horúčavách. Ale existujú ľudia, ktorí chcú zabezpečiť jedlo pre svoju rodinu a ktorí to sú ochotní robiť. Mali by sme sa im poďakovať a privítať ich," povedal Bush o prisťahovalcoch.

