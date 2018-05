Rusko neplánuje zastaviť dodávky plynu cez Ukrajinu ani po vybudovaní plynovodu Nord Stream 2

SOČI 18. mája (WebNoviny.sk) - Podľa ruského prezidenta Vladimira Putina môžu dodávky plynu do Európy cez Ukrajinu pokračovať aj po začatí prevádzky nového plynovodu smerujúceho do Nemecka cez Baltské more.

Putin neplánuje zastaviť dodávky plynu

Putin uviedol, že Rusko nemá v úmysle zastaviť dodávky plynu do krajín Európskej únie cez ukrajinské územie po vybudovaní plynovodu Nord Stream 2.

Dodal, že dodávky cez Ukrajinu budú pokračovať, ak budú ekonomicky výhodné. Merkelová zdôraznila nutnosť poskytnutia garancií Ukrajine o tom, že preprava plynu cez jej územie bude pokračovať.

Nechcú realizáciu projektu

Sandra Oudkirková, ktorá je v rámci amerického rezortu diplomacie expertom na energetickú politiku, vo štvrtok povedala, že projekt plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Nemecka môže vyvolať sankcie zo strany USA v dôsledku bezpečnostných obáv.



Oudkirková uviedla, že USA odmietajú plynovod Nord Stream 2, pretože by mohol zvýšiť "škodlivý vplyv" Ruska v Európe. "Potešilo by nás, ak by sa projekt nezrealizoval," povedala novinárom v Berlíne.

Oudkirková konštatovala, že nový plynovod by presmeroval toky plynu z Ukrajiny, ktorá je vysoko závislá od tranzitných poplatkov. Zároveň by sa mohol stať pre Rusko cestou ako nainštalovať pozorovacie zariadenia v Baltskom mori, ktoré je citlivým vojenským regiónom. Poznamenala, že americký Kongres dal vláde jasné oprávnenie, aby v prípade nutnosti v súvislosti s ruským plynovodom uvalila sankcie.

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.