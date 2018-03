Ruského dvojitého agenta otrávili nervovo paralytickou látkou, Briti podozrievajú Kremeľ

aktualizované 7. marca, 20:59

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) - Bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru, ktorí sú obaja v kritickom stave v britskej nemocnici po tom, čo prišli do styku s neznámou látkou, otrávili nervovo paralytickou substanciou.

V stredu večer to v Londýne potvrdil šéf protiteroristického oddelenia Scotland Yardu Mark Rowley. Zároveň vyhlásil, že podľa doterajších poznatkov vyšetrovateľov šlo o presne zacielený pokus o vraždu.

Vo vážnom stave je aj policajt

"Keďže sme zistili, že príčinou ich stavu je nervovo paralytická látka, posudzujeme to ako pokus o vraždu," povedal Rowley. Vyšetrovatelia sú podľa neho presvedčení, že páchatelia tohto činu šli cielene po Skripaľovi. Rowley okrem toho informoval, že vo vážnom stave je v nemocnici aj policajt, ktorý ako prvý prišiel v nedeľu do styku s otráveným Skripaľom a jeho dcérou.

S odvolaním sa na osoby blízke vyšetrovaniu, ktoré si priali zostať v anonymite, to v stredu napísal britský denník The Guardian. Vyšetrovatelia zatiaľ neurčili presný typ látky, The Guardian však píše, že najčastejšie používanými typmi nervovo paralytickej látky sú VX a sarín.

Nevyrobil by ich ani Islamský štát

Ani jednu z nich podľa odborníkov, ktorých cituje The Guardian, nemá ako vyrobiť niekto, kto nie je v danej oblasti odborníkom. "Treba na to experta a treba na to špeciálne prostredie, inak sa pripravíte o život," hovorí jeden z oslovených odborníkov. "Nervovo paralytické látky ako sarín alebo VX vyžadujú laboratórium. Nedokázal by ich vyrobiť dokonca ani Islamský štát," cituje denník ďalšieho britského experta.



Vo všeobecnosti panuje podozrenie, že za otrávením Skripaľa a jeho dcéry je Moskva, hoci Kremeľ to vehementne popiera.

Rus pracoval aj pre Veľkú Britániu

Skripaľa v roku 2004 v Rusku zatkli ako dvojitého agenta pracujúceho aj pre britské výzvedné služby. V roku 2006 ho obvinili, že od roku 1995 pracoval pre britské tajné služby a poskytoval im informácie o ruských tajných agentoch pôsobiacich v Európe. Odsúdili ho na 13 rokov, no po štyroch rokoch strávených za mrežami ho v roku 2010 prepustili v rámci výmeny špiónov medzi Ruskom a Spojenými štátmi.



Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson v utorok v sľúbil "vhodnú a robustnú odpoveď" Londýna, ak sa preukáže, že v tejto kauze má prsty Rusko. "Zatiaľ na nikoho neukazujem prstom, ale oznamujem vládam po celom svete, že žiadny pokus vziať život nevinnému človeku na britskej pôde nezostane bez sankcií a nepotrestaný," vyhlásil šéf britskej diplomacie.

Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov na to reagoval s tým, že Kremeľ je pripravený pri vyšetrovaní príčiny kolapsu Skripaľa spolupracovať. "Moskva je vždy pripravená spolupracovať," uviedol.

