Ruské lietadlo vytratilo počas vzletu niekoľko ton zlata, môže za to poškodená kľuka na dverách

MOSKVA 15. marca (WebNoviny.sk) - V ruskom meste Jakutsk vytratilo lietadlo počas vzletu na dráhe viac ako tri tony zlata. Vo štvrtok o tom informovala tamojšia agentúra TASS.

Stroj An-12 patriaci spoločnosti Nimbus mal namierené do mesta Krasnojarsk, pričom viezol 9,3 tony zlata a ďalších vzácnych kovov. Za nehodu môže poškodená kľuka na dverách.

Úradom sa podarilo pozbierať 172 tehličiek zlata s hmotnosťou 3,4 tony. Informáciu pre TASS potvrdilo Ministerstvo vnútra. Prípad, ktorý v súčasnosti vyšetrujú, si nevyžiadal žiadne zranenia.

#Plane loses its $368 million cargo of #gold, #platinum and #diamonds on takeoff #Yakutsk airport #Russia https://t.co/YPZ2aJAGNd pic.twitter.com/NFZ8Q6fpmq