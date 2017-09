Ruská vláda oznámila, že zničila všetky zásoby chemických zbraní z čias Studenej vojny

MOSKVA 27. september (WebNoviny.sk) - Rusko splnilo svoj záväzok zničiť rozsiahle zásoby chemických zbraní z čias Studenej vojny.

Úrady uviedli, že zničenie posledných delostreleckých projektilov naplnených toxickým činidlom VX sa uskutočnilo v zariadení Kizner na Urale, čo je jeden zo siedmich objektov, ktoré Rusko vybudovalo na tieto účely.

40-tisíc metrických ton

Projekt zničenia približne 40-tisíc metrických ton chemických zbraní trval Rusku dve desaťročia a stál ho viac ako 290 miliárd rubľov (v prepočte približne 4,25 miliardy eur).





Riaditeľ Organizácie pre zákaz chemických zbraní Ahmet Uzumcu pochválil Rusko za dosiahnutie významného míľnika. Dohovor o chemických zbraniach nadobudol platnosť v roku 1997, odvtedy ich má byť zničených už viac ako 96 percent, čo vyplýva z deklarácie 192 účastníkov dohovoru.

Viacnásobné zničenie života

Ruský prezident Vladimir Putin poznamenal, že svoje zásoby chemických zbraní zničili ešte pred termínom a dodal, že toto úsilie zdôrazňuje záväzok krajiny bojovať proti rozširovaniu chemických zbraní.

"Je to naozaj historický moment, vzhľadom na rozsiahlosť chemického arzenálu zdedeného zo sovietskeho obdobia, ktorý by postačoval na viacnásobné zničenie života na Zemi. Je to významný krok k tomu, aby bol svet o čosi bezpečnejším miestom," uviedol Putin. Zároveň vyzval USA a ostatné krajiny sveta k naplneniu svojich záväzkov, pretože podľa neho v ničení chemického arzenálu zaostávajú.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.