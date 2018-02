Rusi po zisku zlata spievali svoju hymnu napriek zákazu, prekričali hymnu olympijských hier

PJONGČANG 25. februára (WebNoviny.sk) - Na XXIII. zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu žiadne štátne symboly, ale neutrálny status Olympijských športovcov z Ruska.

Verdikt Medzinárodného olympijského výboru

Tak znel nekompromisný verdikt Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorýsi vypočuli Rusi pred ZOH 2018. Dôvodom boli plošné dopingové prehrešky pred štyrmi rokmi v Soči. Zdalo sa, že športovci ruskej "zbornej" budú poslušne rešpektovať obmedzenia.





Aj tí najväčší srdciari na čele s hokejovou hviezdou Iľjom Kovaľčukom vedeli, že sa nesmú prezentovať národnými symbolmi, a údajne i odmietali žiadosti fanúšikov o fotky s ruskou zástavou. Všetko sa však zmenilo v posledný deň pjongčanských Hier.

Hymnu spievali aj fanúšikovia

Ruskí hokejisti v nedeľu vo finále triumfovali nad Nemcami 4:3 po predĺžení a získali olympijské zlato prvýkrát od roku 1992. Už s medailami na krkoch sa zverenci Olega Znaroka postavili do radu a pozerali sa, ako im organizátori vztyčujú olympijskú vlajku.





Do toho hrala olympijská hymna. To však ruských hokejistov a fanúšikov na tribúnach neodradilo ignorovať všetky regule a nariadenia MOV: z celého hrdla si zaspievali svoju vlastnú, ruskú hymnu, snažili sa prekričať tóny kantáty Spyridona Samarasa. Chvíľami sa im to aj darilo a mali z toho evidentnú radosť.

