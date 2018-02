Rusi chcú proti Slovákom na ZOH 2018 v Pjongčangu streliť toľko gólov, koľko bude treba

PJONGČANG 13. februára (WebNoviny.sk) - V stredu 14. februára sa prvými zápasmi v základnej B-skupine začnú súboje mužského hokejového turnaja na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu. O 13.10 h SEČ (21.10 h miestneho času) proti sebe nastúpia Američania so Slovincami, druhú dvojicu tvoria Slováci a Olympijskí športovci z Ruska.

Slováci a Rusi proti sebe doteraz nastúpili pod piatimi kruhmi štyrikrát, obe družstvá si pripísali po dve víťazstvá. V Lillehammeri 1994 a Soči 2014 sa tešila "zborná", v Turíne 2006 a Vancouveri 2010 triumfovali hokejisti spod Tatier.

Kovaľčuk neprezradil zostavu tímu

Zaujímavosťou je, že až trikrát sa muselo predlžovať. Pre Rusov bude štart v Pjongčangu špecifický. Nepredstavia sa totiž pod ruskou vlajkou, ale ako Olympijskí športovci z Ruska po neutrálnou vlajkou s piatimi kruhmi.





"Verím, že v úvodnom zápase proti Slovákom budeme mať hru pod kontrolou. Dôležité bude držať puk na našich hokejkách a streliť toľko gólov, koľko ich bude potrebné na víťazstvo," hovorí obranca Alexej Marčenko. "Bude to prvý zápas, každý z nás bude cítiť špeciálne emócie. Platí to aj o súperovi," myslí si iný bek Vladislav Gavrikov.

Jedna z hlavných hviezd tímu OŠR Iľja Kovaľčuk považuje za veľmi potrebnú mentálnu koncentráciu. "Celkový herný prejav a konečný výsledok bude závisieť od jednotlivcov, ako zvládnu detaily. Musíme sa sústrediť od začiatku až do konca," poznamenal Kovaľčuk, ktorý nechcel ani naznačiť, ako bude vyzerať zostava jeho tímu v stredajšom súboji: "Nemôžem to povedať, je to tajomstvo."

Hráči pôsobiaci v KHL

Rusi poskladali tím z hráčov pôsobiacich v KHL v kluboch CSKA Moskva a SKA Petrohrad, dopĺňa ich Sergej Moziakin z Metallurgu Magnitogorsk. "Jednotlivé formácie fungujú lepšie, keďže hráči v nich sú väčšinou z rovnakého klubu," myslí si obranca Gavrikov.





Ruský tím mnohí považujú za papierového favorita na zlato. "Papier toho znesie veľa. Najdôležitejšie bude, ako sa prejavíme na ľade," hovorí útočník Ivan Telegin. A koho hráči z Ruska považujú za najvážnejších konkurentov? "Väčšina tímov je vyrovnaná. Česi majú dobrý tím, platí to aj o Švédoch, Fínoch, Kanaďanoch aj Američanoch. A verím, že aj o nás," poznamenal Alexej Marčenko.





Po viac ako 20 rokoch budú na olympijskom mužskom turnaji chýbať hráči z NHL. Podľa Iľju Kovaľčuka to však neznamená, že kvalita hokeja utrpí. "Každý tím má mnoho talentovaných hráčov. Nie je správne, že tu hokejisti z NHL nie sú. Ide predsa o olympiádu a všetci najlepší by tu byť mali. Je to vrcholné podujatie. Teraz s tým však nič nespravíme. Polovica družstiev má mnoho talentovaných mladíkov, ktorí budú hviezdami v NHL," myslí si Kovaľčuk.

