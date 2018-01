Rumunský premiér rezignoval zo svojej funkcie, po konflikte odchádza so vztýčenou hlavou

BUKUREŠŤ 15. januára (WebNoviny.sk) - Mihai Tudose v pondelok rezignoval z funkcie rumunského premiéra.

Rozhodol sa tak krátko po tom, ako ho k odstúpeniu vyzvalo po päť hodín trvajúcom búrlivom rokovaní vedenie jeho Sociálnodemokartickej strany (PSD).

Čelil by hlasovaniu o vyslovení nedôvery

Ak by neodstúpil sám, čelila by jeho vláda hlasovaniu o vyslovení nedôvery v parlamente. Tudose novinárom v Bukurešti povedal, že odchádza z funkcie "so vztýčenou hlavou" a svoju kanceláriu vyprace ešte v priebehu pondelku večera.

Dôvodom, prečo sa strana postavila proti Tudosemu, bol konflikt medzi ním a predsedom PSD Liviom Dragneom. Ten premiérom nemôže byť, keďže čelí obvineniu z údajných volebných podvodov, no - podobne ako Jaroslaw Kaczynski v Poľsku - je aj bez formálnej funkcie tou hlavnou osobou, ktorá hýbe dianím v krajine.

Kauza okolo ministerky vnútra

Dragnea najskôr namiesto seba nominoval do funkcie premiéra Sorina Grindeana, s ktorým sa ale pred pol rokom nepohodol a Grindeanovej vláde následne v júni vyslovil parlament nedôveru.

Konflikt medzi Dragneom a Tudosem sa týkal najmä kauzy okolo ministerky vnútra Carmen Dan, ktorú Tudose minulý týždeň obvinil z klamstva a vyzval ju, aby odstúpila. Ministerka odmietla a predseda PSD Dragnea sa postavil na jej stranu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.