Rumunská pobrežná hliadka zachránila niekoľko desiatok utečencov v Čiernom mori

KONSTANCA 13. septembra (WebNoviny.sk) - Rumunská pobrežná hliadka zachránila 153 utečencov plaviacich sa loďou cez Čierne more, ktoré sa stáva novou trasou pre migrantov na ceste do západnej Európy. Hrdzavú loď dotiahli do prístavného mesta Konstanca v stredu ráno pred úsvitom. Zástupca veliteľa rumunskej pobrežnej stráže Cristian Cicu uviedol, že pri prvom sčítaní napočítali na palube 153 ľudí vrátane 53 detí.





Neznámu loď spozorovali na mori najskôr v utorok ráno mimo teritoriálnych vôd Rumunska. Loď neskôr vydala núdzový signál a na miesto vyslali dve plavidlá pobrežnej hliadky. Vysoké vlny a vietor bránili záchranným snahám na mori, utečencov na lodi preto dotiahli do prístavu.

Počet migrantov snažiacich sa dostať z Turecka cez Čierne more do Rumunska v poslednom období narastá. Za uplynulý víkend zadržali pobrežné hliadky v Čiernom mori ďalších 217 migrantov.

