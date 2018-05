RTVS sa nesmie stať slúžkou politikov, reaguje Kiska na aktuálnu situáciu v telerozhlase

Prezident priznal, že s veľkým znepokojením sleduje, čo sa deje v RTVS. "Vyjadrenia redaktorov o cenzúre, prepúšťanie novinárov za to, že prejavili svoj názor - to je neprípustné. Verejnoprávna inštitúcia nepatrí jej riaditeľovi ani strane, ktorá ho tam dosadila. RTVS sa nesmie stať slúžkou politikov a je dôležité nahlas a verejne diskutovať o tom, čo sa v tejto inštitúcii deje. Vedenie RTVS by malo pravidelne, jasne a zrozumiteľne vysvetľovať koncesionárom svoje kroky," myslí si hlava štátu.