Ronaldo sa objavil pred súdom vo veci daňových podvodov

MADRID 31. júla (WebNoviny.sk) - Futbalista Realu Madrid Cristiano Ronaldo prišiel pred súd v Španielsku, aby odpovedal na otázky v rámci vyšetrovania, ktoré má preukázať jeho vinu alebo nevinu v kauze daňových podvodov.

Na súd číslo 1 v Pozuelo de Alarcon na predmestí Madridu dorazil o hodinu a pol skôr, než bol predvolaný. Schôdzka sa uskutočnila za zatvorenými dverami. Portugalský hráč vošiel zadným vchodom, aby sa vyhol vyše stovke novinárov, ktorí sa zhromaždili pri hlavnom vstupe do budovy. Sudkyňa Monica Gomezová Ferrerová zaznamenala Ronaldovu výpoveď, čo malo vniesť viac svetla do vyšetrovania.

Štyri daňové podvody

V júni štátny prokurátor obvinil Ronalda zo štyroch daňových podvodov v rokoch 2011-2014 v hodnote 14,7 milióna eur. Podľa prokurátora mal za týmto účelom použiť fiktívne spoločnosti mimo Španielska, aby zakryl príjmy z imidžových práv. Malo ísť o subjekt z Panenských ostrovov.



Futbalista deklaroval príjmy v spomínanom období v daňovom priznaní z konca roka 2014 vo výške 11,5 milióna eur, pričom podľa prokurátora zarobil až 43 miliónov. Peniaze mal podľa priznania získať na nehnuteľnostiach, pri ktorých je podstatne nižšie daňové zaťaženie.

Žiadna špeciálna štruktúra

Žalobca povedal, že Ronaldo nepriznal príjmy vo výške 28,4 milióna eur z podstúpenia imidžových práv na roky 2015 až 2020 do inej spoločnosti so sídlom v Španielsku. Obvinenia sa netýkajú jeho príjmov v Reale Madrid. Agentúra Gestifute, zastupujúca Ronalda, sa vyjadrila, že do dnešných dní 32-ročný futbalista platí dane ako má, pričom používa rovnakú finančnú schému, ako to bolo počas jeho pôsobenia v Manchestri United.

"Keď som podpísal zmluvu s Realom, nevytvoril som si žiadnu špeciálnu obchodnú štruktúru. Používal som rovnakú, akú som si vytvoril, keď som hrával v Anglicku. Tamojšie úrady ju skontrolovali a podľa nich bola legitímna," uviedol Ronaldo vo vyjadrení prostredníctvom svojej PR agentúry.

Hráč pochybenie odmieta

Hráč akékoľvek pochybenie odmieta. Počas 90-minútového vypočúvania podľa oficiálneho stanoviska, ktoré vydala Ronaldova PR agentúra, sudkyni povedal: "Nikdy som nič neskrýval a nemal som v úmysle vyhnúť sa daniam. Španielske úrady vedia všetky detaily o zdrojoch mojich príjmov, pretože som ich o tom informoval. Vždy som vypĺňal daňové priznania, pretože si myslím, že by sme to mali robiť všetci. Tí čo ma poznajú vedia, že svojim poradcom hovorím, že musia všetko robiť v súlade so zákonmi a uhrádzať platby v stanovených termínoch, pretože nechcem žiadne problémy."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.