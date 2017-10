Rokovania o brexite do druhej fázy neprejdú, EÚ sa ale na ne začne pripravovať

BRUSEL 19. októbra (WebNoviny.sk) – Pokrok v rokovaniach s Veľkou Britániou o brexite nie je dostatočný, ale je sľubný.

Na zasadnutí Európskej rady, ktorá sa koná v Bruseli, tak europrezident Donald Tusk odporučí premiérom a prezidentom, aby sa európska dvadsaťsedmička začala pripravovať na druhú časť rokovaní, ale rokovania o obchodnej dohode so samotnou Britániou sa ešte nezačnú. Vyplýva to zo slov predsedu Európskej rady Donalda Tuska pred dnešným summitom, ktorý pokračuje v piatok vo formáte EÚ27.

Pokrok by mal nastať v decembri

Šéfka európskej diplomacie Federica Mogherini hlavy štátov a vlád informuje o Severnej Kórei, pričom sa v piatok stretne aj so zástupcom Južnej Kórey. Od lídrov očakáva, že podporia iránsku jadrovú dohodu, ktorá je predmetom sporu pre odpor amerického prezidenta Donalda Trumpa. Európska únia podľa Mogherini plánuje dohodu plne rešpektovať. "Je to kľúčová dohoda pokiaľ ide o bezpečnosť v regióne, ale aj čo sa týka bezpečnosti pre Európsku úniu," povedala vysoká predstaviteľka EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Očakáva, že lídri dohodu podporia a vyšlú tak silný signál svetu. Ďalej prezradila, že témou bude aj posilnená spolupráca v oblasti obrany (PESCO), pričom v novembri a decembri EÚ urobí ďalšie kroky k tomu, aby sa PESCO stalo realitou.





V decembri by mal takisto nastať aj pokrok v rokovaniach o brexite. Dúfa v to litovská prezidentka Dalia Grybauskaite. Myslí si, že dovtedy by rokovania mali brať seriózne obe strany. Od britskej premiérky Theresy May dnes očakáva, že bude viac otvorená a realistická. Grybauskaite ďalej pri svojom príchode povedala, že Európska únia sa nesmie uzatvoriť, hlavne pokiaľ ide o obchod, pretože "kto je otvorený v tomto globalizovanom svete, ten vyhráva". Vyjadrila sa aj k situácii v Katalánsku. "Demokracia je založená na vláde práva," povedala stroho.

Český premiér si praje dohodu

Holandský premiér Mark Rutte situáciu odmietol komentovať s tým, že ide o vnútropolitickú záležitosť Španielska. V súvislosti s brexitom povedal, že sa snažil May presvedčiť, aby bola pozícia Británie v rokovaniach jasnejšia, ale bojí sa, že neuspel. Problémy sú aj podľa neho hlavne v otázke finančného vyrovnania.

Český premiér Bohuslav Sobotka, pre ktorého ide zrejme o posledný summit, povedal, že Česko má dôveru v európskeho vyjednávača Michela Barniera. Takisto očakáva, že rokovania by mohli prejsť do ďalšej fázy v decembri. "Keď nebude pružnosť na oboch stranách, bude tvrdý brexit. O ňom sa viac rozpráva vo Veľkej Británii ako v Európskej únii, my si prajeme dohodu," povedal český premiér pri príchode s tým, že veľa času sme stratili tým, že sme čakali na výsledok britských predčasných volieb.

Pokiaľ ide o situáciu v Turecku, Sobotka priznal, že prístupové rokovania neboli v posledných rokoch zrovna rýchle. Dôvodom je aj vnútorná situácia v krajine, hlavne situácia po neúspešnom pokuse o puč budí znepokojenie. Dnešná situácia v Turecku podľa neho hraničí s radou záväzkov, no na druhej strane priznal, že Únia musí s Ankarou udržať strategické partnerstvo. Turecko je totiž pre nás dôležitý partner v bezpečnostne zložitom regióne.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.