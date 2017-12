Rok 2017 bol podľa Bugára úspešný a zároveň ťažký, opozícia stupňovala svoje útoky a krik

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) – Končiaci sa rok bol podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára ťažký, ale úspešný. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, bol ťažký v koalícii, keď v auguste bola vládna kríza. „Zároveň bol ťažký, pretože opozícia stupňovala svoje útoky a krik,“ uviedol.

Na druhej strane však bol podľa Bugára rok úspešný. „Keď už veľvyslanec USA i ďalší veľvyslanci ocenili prijímanie protikorupčných opatrení, to o niečom hovorí. Ale môžem pripomenúť aj ďalšie oblasti. Vyriešili sme dvadsaťročný spor o zrušení amnestií Vladimíra Mečiara. Už aj preto sa oplatilo byť v tejto vláde. Pomohli sme starodôchodcom, čo je dobrá správa. Podarilo sa nám presadiť zvýšenie odpočitateľnej položky pre živnostníkov zo 40 na 60 percent. Zachránili sme menšinové školy a málotriedky. Podarilo sa nám zvýšiť dotáciu na žiaka pre rusínske a maďarské školy. Prijali sme zákon o menšinovom kultúrnom fonde. Na jednej strane teda to bol ťažký rok, ale z hľadiska plnenia programových priorít to bol rok úspešný,“ zdôraznil Bugár.





V parlamentných voľbách Most-Híd získal 6,5 percenta. „Neplánovali sme ísť do vlády ani so Smerom, ani s SNS. Ale voľby dopadli, ako dopadli. Čo sa zmenilo? V prieskumoch sme približne na rovnakej úrovni ako v marci 2016. Raz vyššie, raz nižšie. Zároveň však plníme volebné sľuby. To, že na nás kričia tí, ktorí pred voľbami intenzívne masírovali voličov, nás a KDH kritizovali za neochotu povedať, že nepôjdeme so Smerom. Po voľbách zas na nás útočili, že sme zradcovia, lebo sme so Smerom išli, aj keď sme nikdy nepovedali, že nepôjdeme. Tí, ktorí nás kritizovali, nás nevolili,“ vysvetlil Bugár, podľa ktorého tí, ktorí jeho stranu dnes kritizujú, od nej očakávajú kroky, ktoré by robili oni, ak by boli vo vláde.





„Mám na mysli SaS a OĽANO. Ale to takto v politike nikdy nefungovalo. Politik, ak sa dostane k moci, plní svoj program. My sme za necelé dva roky splnili väčšinu našich priorít. To sa nám nepodarilo v žiadnej predchádzajúcej vláde. Ani vo vláde Ivety Radičovej, ktorú spomínané strany položili,“ dodal.

