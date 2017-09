Rojer a Tecau získali titul zo štvorhry US Open, vo finále pokorili Lópezovcov

NEW YORK 8. septembra (WebNoviny.sk) - Holandský tenista Jean-Julien Rojer a Rumun Horia Tecau nasadení ako dvanásti zvíťazili za 85 minút 6:4, 6:3 nad španielskymi jedenástkami podujatia Felicianom a Marc Lópezovcami v piatkovom finále štvorhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Odnášajú si spoločných 675 000 USD brutto, zdolaným patrí 340 000 amerických dolárov pred zdanením.

Tridsaťšesťročný Rojer a 32-ročný Tecau nadviazali na Majors na svoj spoločný predvlaňajší triumf z Wimbledonu na tráve v Londýne, v predmetnej sezóne 2015 zabodovali v britskej metropole aj na výberovom šampionáte ATP Finals.

Rumun je na veľkej štvorke aj víťazom mixu na melbournských "hardových" Australian Open 2012 s Američankou Bethanie Mattekovou-Sandsovou, Holanďan sa v miešanej štvorhre presadil na parížskom antukovom Roland Garros 2014 po boku Nemky Anny-Leny Grönefeldovej. Zhodne 35-roční menovci Lópezovci vedno uspeli na RG 2016.

US OPEN - ŠTVORHRA MUŽOV - FINÁLE

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.