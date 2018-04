Rodinné firmy očakávajú rast svojich podnikov, kľúčovou otázkou sú pre nich zamestnanci

BRATISLAVA 22. apríla (WebNoviny.sk) - Hoci 43 % oslovených vedúcich pracovníkov rodinných firiem tvrdí, že neistota v ich domovskej krajine je vyššia ako pred rokom, vyjadrujú aj optimizmus, čo sa týka budúcnosti. Očakávajú rast svojich podnikov.

To im dáva istotu pri investíciách do zamestnancov a nových technológií. Vyplýva to z novej správy o globálnych perspektívach rodinných firiem spoločnosti Deloitte Private.

Dve tretiny rodinných firiem v najbližších dvanástich mesiacoch očakávajú rastúce príjmy a zisk. Takmer polovica predpokladá rast príjmov o celých 26 % a viac.

Trh v Českej republike

“Rodinné firmy sú optimistické v ich podnikateľských vyhliadkach. Podľa správy sa na rozdiel od minulého roku očakáva zabezpečenie rastu prostredníctvom fúzií a akvizícií. Vyše 40 % firiem predpokladá, že ďalšiu spoločnosť nadobudne v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Najbližšie dosiahnuteľný trh, na ktorý sa slovenské rodinné firmy zameriavajú, je Česká republika,“ uviedol Patrik Ferko z Deloitte Private.



Rodinné firmy sú čoraz prepojenejšie a viac medzinárodne orientované. Až 79 % z nich je pri dosahovaní príjmov závislých na medzinárodných trhoch a takmer polovica dosahuje viac než štvrtinu svojich príjmov v zahraničí. Tento typ spoločností v čase ekonomického rozmachu nevykazuje podľa firmy Deloitte rast a zisky porovnateľné s tzv. klasickými firmami.

“Rodinné firmy majú dlhodobé horizonty plánovania, sú flexibilné a majú stabilné finančné štruktúry. Vďaka nim sú odolné voči ekonomickému poklesu alebo iným faktorom ovplyvňujúcim globálne trhy, na ktorých pôsobia,“ vysvetlil Ferko.

Investície do rozvoja lídrov

Takmer polovica vedúcich predstaviteľov rodinných firiem sa vyjadrila, že plánujú investície do rozvoja lídrov. Tretina predpokladá, že zamestná viac zamestnancov na plný úväzok. Práve schopnosť nájsť a udržať si zamestnancov vnímajú firmy ako riziko a 23 % tento faktor dokonca označilo za kľúčovú otázku.



Prieskum Global perspectives for family businesses uskutočnila spoločnosť Deloitte prostredníctvom organizácie OnResearch, ktorá sa venuje výskumu trhu. Celkovo 394 vedúcich pracovníkov v stredných rodinných podnikoch sa pýtali na ich očakávania, skúsenosti a plány na zvýšenie konkurencieschopnosti v súčasnom hospodárskom prostredí. Respondentmi boli manažéri v spoločnostiach s ročnými výnosmi medzi 10 miliónmi a 1 miliardou dolárov.

