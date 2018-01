Rodčenkov ide ukazovať prstom na dopingových hriešnikov, ktorým servíroval koktejl vlastnej výroby

BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) - Bývalý riaditeľ moskovského antidopingového laboratória Grigorij Rodčenkov bude jedným z kľúčových svedkov v prípade odvolania sa 39 ruských športovcov, ktorí prišli doživotne o účasť na ZOH v súvislosti s údajnou manipuláciou s ich vzorkami počas ZOH 2014 v Soči.

Exšéf moskovského antidopingového laboratória Rodčenkov, ktorý pred ruským väzením za predaj a distribúciu nepovolených prostriedkov mladistvým ušiel do USA, teraz vystupuje ako hlavný informátor v rozsiahlej dopingovej kauze, pre ktorú Rusi nebudú môcť štartovať na ZOH 2018 pod svojou vlajkou a v prípade individuálneho alebo kolektívneho triumfu si nevypočujú národnú hymnu.

Momentálne sa skrýva v USA

Päťdesiatdeväťročný Rodčenkov sa momentálne skrýva v USA ako chránený svedok. Jeho sestra za ten istý trestný čin (predaj a distribúcia nedovolených prostriedkov, pozn.) je v ruskom väzení.

Rodčenkovov právnik Jim Walden nedávno potvrdil, že jeho klient bude svedčiť na diaľku v pojednávaní, ktoré sa v pondelok začalo vo švajčiarskom Lausanne. Trvať by malo do nedele 28. januára, resp do konca januára. Športový arbitrážny súd (CAS) už informoval, že 42 z 43 ruských športovcov, ktorých doživotne dištancovali z účasti na ZOH, sa proti tomu trestu okamžite odvolalo.

Všetkých obvinili z neoprávnenej manipulácie s ich antidopingovými vzorkami počas ZOH 2014 v Soči, čo sa podľa tvrdenia Rodčenkova malo diať pod dozorom štátnych orgánov Ruskej federácie. Jediným športovcom, ktorý sa neodvolal, je bobista Maxim Belugin, ktorý údajne mal pozitívnu vzorku na steroidy prítomné v koktejle zakázaných látok pod názvom "Vojvodkyňa".

Muži koktejl konzumovali s whisky

Mimochodom, tento koktejl namiešal, resp. vymyslel práve geniálny chemik Grigorij Rodčenkov, keď ešte pracoval ako riaditeľ moskovského antidopingového laboratória. Mužom ho odporúčal konzumovať s whisky, ženám v kombinácii s martini.

"Samozrejme, všetci si ešte živo pamätáme, ako sme minulý rok v decembri s veľkým napätím čakali na konečné rozhodnutie MOV o treste pre Rusov za štátom riadený doping. Teraz mám pocit, že to pomaly už z ľudí opadáva. Dokonca si myslím, že až veľmi rýchlo. Ľudia si jednoducho zvykli," povedala na túto tému najmladšia členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková.

Ako členka komisie športovcov MOV pracuje v komisii, ktorá mala za úlohu pripraviť pre CAS v Lausanne nepriestrelné dôkazy o spomínanom ruskom škandále. V tejto pracovnej komisii okrem nej pôsobia ešte generálny sekretár MOV, zástupca exekutívy MOV a zástupkyňa Svetovej antidopingovej agentúry WADA.

Forenzné analýzy vzoriek

Všetci štyria budú tiež rozhodovať o tom, ktorí ruskí športovci z Rodčenkovho "dopingového zoznamu" sa o necelé tri týždne v Pjongčangu predstavia a ktorí nie.

"Medzinárodný olympijský výbor možno navonok vyzeral, že nič nerobí, že je pasívny, ale opak bol pravda. Žiaľ, mali sme veľmi náročné obdobie najmä preto, že bolo treba urobiť forenzné analýzy vzoriek, s ktorými bolo v Soči manipulované. Bolo to veľmi náročné na precíznosť a disciplínu. Keď máte vzorku, s ktorou sa manipulovalo, nemôžete ju predsa otvoriť a potom sa spamätať, veď to je dôkazový materiál. Práve naopak. Musíte byť veľmi zodpovedný. Podľa mňa sa vynaložilo veľa energie, času a najmä financií, aby sa vyvinula dobrá metóda, na základe ktorej sa všetky skúmané vzorky prešetrili, vyhodnotili a zdokumentovali. Aby boli nepriestrelnými dôkazmi pre CAS, na ktorý sa ruskí športovci v období pred zimnou olympiádou v Pjongčangu odvolali," povedala Barteková.

"V posledných týždňoch pred zimnou olympiádou v Pjongčangu sme všetci mali veľmi ťažkú prácu. Museli sme vyhodnocovať prípad za prípadom. Každý ruský športovec sa individuálne posúdil. Skúmali sme, či má dopingovú minulosť, ako bol doteraz testovaný, akým spôsobom vie preukázať svoju nevinu. Ako môže preukázať fakt, že on medzi dopingových hriešnikov nikdy nepatril. Naša pracovná skupina mala a má teda práce vyše hlavy. Do začiatku ZOH týchto športovcov musíme posúdiť veľmi zodpovedne. Aby sme určili, kto môže a kto nemôže štartovať v Pjongčangu," objasnila Danka Barteková.

Barteková je priamo zaangažovaná v procese

Keďže ako zástupca komisie športovcov MOV je Barteková priamo zaangažovaná v procese, ktorý sa vo Švajčiarsku v pondelok začal, nebránila sa ani besede o tom, čo celej kampani predchádzalo, čím celé "vyšetrovacie" úsilie komisie Richarda McLarena vyvrcholilo.

"Podľa môjho názoru je to spravodlivý program. Myslím si, že týmto verdiktom sme potrestali vinníka. Rusko nebude môcť štartovať pod vlastnou vlajkou, pretože sa jasne preukázalo, že doping v Rusku bol systematicky riadený štátom. Na druhej strane, mne ako športovkyni veľmi imponuje, že športovci, ktorí nedopovali a sú čistí, môžu štartovať na olympiáde. Pravda, ak sa na ňu kvalifikujú, ak splnia nominačné kritériá," pokračovala Danka Barteková, ktorú neprekvapilo, že Rusi prijali ortieľ MOV, hoci je založený predovšetkým na osobnom svedectve človeka, ktorý tiež pomáhal športovcom pri ich nekalej činnosti. Dnes je v kauze hlavný svedok. Z utajeného miesta v zámorí bude prstom ukazovať na športovcov, ktorým pomáhal dopovať.

"Myslím si, že pri ruskej reakcii na tento trest veľmi dôležitú úlohu zohral rozhovor prezidenta MOV Thomasa Bacha s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ktorý bol dva dni pred spomínaným konečným verdiktom MOV," konštatovala Danka Barteková. Podľa nej celej veci najviac prospelo najmä ubezpečenie Putina, že Rusi nepristúpia k bojkotu olympiády. To zohralo veľmi dôležitú úlohu.

"Nebolo predsa v záujme nikoho, aby prišlo k bojkotom. Nie iba exekutíva MOV a všetci v MOV, ale aj ruská strana urobili všetko pre to, aby sme sa pre túto kauzu nevrátili v športe do rokov studenej vojny, kedy bojkoty olympiád nepriniesli nič pozitívne," zdôraznila Danka Barteková a dodala: "Podľa môjho názoru svet športu utrpel touto kauzou veľkú ujmu. Celý je poznačený týmto škandálom a najmä zistením, že doping bol zámerne riadený štátom. Dúfam, že aj sankciami, ktoré MOV na Rusko uvalil, sme zabránili tomu, aby sa takáto situácia niekedy v budúcnosti opakovala. Štát predsa nemôže podporovať svojich športovcov v nekalej činnosti a nemôže im pomáhať pri manipulácii s výsledkami pretekov na akejkoľvek úrovni."

