Róberta Maka mrzí vylúčenie proti Škótsku, nikdy v kariére nechcel získať výhodu po hereckom výkone

Róbert Mak sa stal nešťastným "hrdinom" Slovenska vo štvrtkovom zápase v Glasgowe proti Škótsku (0:1) v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta vo futbale 2018 do Ruska.

Dvadsaťšesťročný ofenzívny hráč pobudol na trávniku iba prvých 23 minút duelu, keď po druhej žltej a následne červenej karte putoval predčasne do šatne. Mrzí ho najmä druhý žltý trest - Mak v snahe obísť domáceho brankára zakopol a porúčal sa k zemi. Hlavný rozhodca duelu Srb Milorad Mažič posúdil jeho pád ako filmovanie a bez váhania udelil slovenskému útočníkovi druhý žltý trest v priebehu 6 minút.





"Nešiel som do súboja simulovať. Jednoducho to bol zlomok sekundy. Brankár vybehol a urobil to rozumne: stiahol si ruky a ja som už padal. Ten pád som už nevedel zastaviť. Hneď som sa postavil a hral som ďalej. Chcel som jednoznačne hrať. Keby som chcel simulovať, tak zostanem ležať. Každý si môže myslieť čo chce, ale... Nikdy v mojej kariére som nesimuloval, nikdy som nechcel po hereckom výkone získať výhodu,” uviedol na svojom oficiálnom webe Mak.

Zverenci Jána Kozáka st. si z Glasgowa napokon neodviezli ani bod, keď v závere stretnutia prekonal vlastného gólmana Martin Škrteľ.





"Je mi to ľúto kvôli realizačnému tímu a spoluhráčom. Tím musel viac ako hodinu bojovať v desiatich a potom sme prehrali takýmto nešťastným gólom. Veľmi ma mrzí, ako to dopadlo! Verím, že toto nešťastie sa obráti v nedeľu na šťastný koniec,” povedal Mak, ktorý pre automatický trest nepomôže slovenskému výberu v záverečnom vystúpení v tomto eliminačnom cykle v Trnave proti Malte. Úvodný výkop duelu je naplánovaný na 18.00 h.

