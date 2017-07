Robert Pattinson kradol a predával časopisy pre dospelých, po chytení ho vylúčili zo školy

BRATISLAVA 27. júla (WebNoviny.sk) - Anglického modela, herca a producenta Roberta Pattinsona vylúčili zo školy za predaj časopisov pre dospelých. Tridsaťjedenročný rodák z Londýna to uviedol v rozhovore s Howardom Sternom.



"Kradol som pornočasopisy a predával som ich v škole. Chodil som do obchodu a zobral som jeden alebo dva a dal som si ich do tašky. Mal som na sebe školskú uniformu, takže to bolo dosť riskantné," uviedol.

Herca napokon chytil predavač. "Pamätám si, ako som tam sedel a cítil som sa ponížene, pretože všetci starší ľudia na mňa znechutene pozerali. Chcel som, aby volali radšej rodičom, ako na políciu. Pokúšal som sa vymyslieť si, kde bývam, no bolo to hrozné. O pár dní sa všetko zrútilo. Všetci moji kamaráti na mňa donášali," povedal.

Robert Pattinson, celým menom Robert Douglas Thomas Pattinson, na seba upozornil ako Cedric Diggory vo filme Harry Potter a Ohnivá čaša z roku 2005.



Skutočne sa však preslávil až ako upír Edward Cullen z päťdielnej série filmových adaptácií romantickej ságy Twilight (2008 - 2012). Zahral si aj v romantickej dráme Nezabudni na mňa (2010), na ktorej spolupracoval aj ako výkonný producent, či filmoch Voda pre slony (2011), Miláčik (2012), Cosmopolis (2012), Mapy ku hviezdam (2014), Tulák (2014), The Childhood of a Leader (2015), Queen of the Desert (2015), Life (2015) alebo Stratené mesto Z (2016).

Informácie pochádzajú z webstránky www.femalefirst.co.uk a archívu agentúry SITA.

