Róbert Mak chápe stratu nervov prezidenta Savvidisa, ktorý vtrhol na ihrisku a mal pri sebe zbraň

SOLÚN 15. marca (WebNoviny.sk) - V Grécku stále rezonuje incident v minulotýždňovom zápase najvyššej futbalovej súťaže medzi domácim PAOK Solún a AEK Atény.

Emócie vzbudilo rozhodnutie neuznať gól

V závere duelu vtrhol na hraciu plochu majiteľ a zároveň prezident PAOK Ivan Savvidis, ktorý mal pri sebe pištoľ. Emócie vzbudilo rozhodnutie hlavného rozhodcu neuznať gól Solúnčanov na 1:0 v nadstavenom čase.



"Veľmi dobre viem, ako vás môžu rozčertiť rozhodnutia arbitrov. Pred dvoma rokmi som opustil PAOK hlavne kvôli tomu. Nečudo, že vybuchnete, keď investujete stovky miliónov, aby ste zdolali korupciu a vybudovali najlepší tím. A vo finále, v poslednej chvíľke, sa vás pokúsia okradnúť," povedal na svojom oficiálnom webe slovenský reprezentant Róbert Mak, ktorý v predmetnom stretnutí nastúpil v 55. minúte.



"Skórovali sme. Asistent rozhodcu nesignalizoval žiadne porušenie pravidiel, hlavný arbiter uznal gól. Hráči AEK protestovali u asistenta, žiadali odmávanie ofsajdu. Po viac ako troch minútach sa hlavný rozhodca rozhodol, že bolo to postavenie mimo hry, gól neplatil," ponúkol svoj pohľad Mak a dodal: "Náš súper odišiel do šatne. Zdôvodnili to s tým, že čaká na pokyn rozhodcov. Keď im dá arbiter signál, tak sa vrátia a dohrajú zápas. Keď ich rozhodca naozaj vyzval na pokračovanie súboja, tak odmietli sa vrátiť na ihrisko. Vraj boli terorizovaní."

Savvidisovo ospravedlnenie

Prezident gréckeho futbalového klubu PAOK Solún Ivan Savvidis sa ospravedlnil v utorok za svoje konanie v domácom ligovom zápase s AEK Atény.

"Je mi to veľmi ľúto, nemal som žiadne právo vstúpiť na ihrisko takýmto spôsobom. Mojím cieľom bolo ochrániť desiatky tisíc fanúšikov PAOK pred provokáciou a nepokojmi. Prosím, verte mi, že som nemal v úmysle zapojiť sa do bitky s naším súperom alebo rozhodcami. Samozrejme som sa nikomu nevyhrážal," povedal prezident gréckeho klubu, ktorému iba deň pred zápasom odvolacia komisia zrušila trest odňatia troch bodov v ligovej tabuľke a uzavretia štadióna na dva zápasy za vyvádzanie divákov pred duelom s Olympiakosom Pireus, keď trénera hostí zasiahla páska z registračnej pokladne. V platnosti ponechali kontumáciu 3:0 a finančný trest.

PAOK je na druhom mieste v tabuľke Superligy, za vedúcim AEK zaostáva o dva body, má však zápas k dobru. Najvyššiu súťaž po Savvidisovom "extempore" dočasne pozastavili a do úvahy prichádzajú aj disciplinárne dôsledky pre PAOK. "AEK môže uspieť pri zelenom stole. Môže získať aj titul. Ale zápas, ktorý sa odohral na ihrisku, vyhral PAOK 1:0 a vďaka tomu sa dostal na prvé miesto. Ostatné udalosti sú proti gréckemu futbalu," dodal Mak.

