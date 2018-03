Robert Kaliňák nemieni odstúpiť z funkcie ministra, k pôsobeniu Troškovej a Jasaňa sa nevyjadril

BRATISLAVA 3. marca (WebNoviny.k) - Minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD) nateraz nemieni odstúpiť z funkcie ministra. Na otázku moderátora Braňa Dobšinského v relácii RTVS Sobotné dialógy, či z funkcie neodstúpi, Kaliňák uviedol, že všetky sily chce venovať tomu, aby polícia vyšetrila spolu s prokuratúrou vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

„Koľkí ešte musia zomrieť, aby ste cítili to, čomu sa v civilizovaných krajinách hovorí politická kultúra?," pýtal sa Kaliňáka moderátor. Podľa ministra netreba situáciu zľahčovať. „Ja som videl, čo bolo v mestách. Ľudia si uctili pamiatku novinára a jeho snúbenice. Každého z nás ten prípad mimoriadne rozčuľuje," uviedol Kaliňák na margo piatkových pochodov organizovaných na počesť pamiatke novinára a jeho partnerky. „Dovoľte, aby sme mali na prvom mieste to, aby sme to vyšetrili. Vy ste celý život alebo ich stratu posunuli na to, či tu bude minister," dodal Kaliňák s tým, že to, čo ho najviac zaujíma, je, aby prípad vyšetrili.

Dobiehajú náskok páchateľa

Kaliňák neodpovedal na otázku, ako mohol mať premiér za asistentku Máriu Troškovú, ktorá v minulosti mala s Vadalom vzťah a nemá bezpečnostnú previerku. „Nemyslím si, že pani Trošková bola kedykoľvek prítomná v nejakej situácii, ktorá by súvisela s utajovanými skutočnosťami alebo s bezpečnosťou štátu.“ Rovnako neuviedol, ako je možné, že na Úrade vlády SR pracoval aj exposlanec Smeru Villiam Jasaň, ktorý mal mať styky s ľuďmi, o ktorých zavraždený novinár Ján Kuciak písal vo svojom poslednom článku. „Vypovedá to o tom, že polícia neinformuje o svojej činnosti. Polícia nekoná na základe politickej objednávky. Koná bez toho, aby im politici hovorili, čo má a čo nemá robiť," tvrdí Kaliňák.



Podľa ministra Kaliňáka je správa o vražde zdrvujúca z viacerých dôvodov. Nielen preto, že Ján a Martina boli mladí ľudia, ale aj preto, že obaja boli profesionáli vo svojich odboroch. „On bol novinár, to je zásah ktorý sa tu nikdy nestal. Všetky sily venujeme tomu, aby polícia, prokuratúra boli schopné vraždu objasniť a dostať páchateľov pred spravodlivosť. Potom môžeme riešiť ostatné témy, teraz dobiehame troj - štvordňový náskok, ktorý má pred nami páchateľ. Toto je hlavná úloha, aby sme mohli prispieť k vyriešeniu prípadu," povedal Kaliňák.

Skupine sa polícia intenzívne venuje

Minister vnútra uviedol, že polícia od roku 2002 mala približne 70 konaní voči spomínanej skupine ľudí z východného Slovenska. „ Venuje sa im pomerne intenzívne. Nemyslím si, že by polícia na všetkých úrovniach nepracovala alebo sa im nevenovala," uviedol s tým, že keď policajný prezident Tibor Gašpar v minulosti prezentoval zistenia o týchto prípadoch, odozva v médiách nebola žiadna.



Poslanec Národnej rady SR Milan Krajniak je presvedčený, že každý štát je vždy silnejší ako mafia a vie, že medzi policajtmi, prokurátormi, sudcami aj politikmi je veľa tých, čo chcú takéto veci vyšetriť. Práve tí podľa neho potrebujú podporu. Na otázku, či verí, že prípad bude objektívne vyšetrený, uviedol, že má dôveru generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi. Ten podľa neho nedovolí, aby bola akákoľvek stopa zametená pod koberec. „ Ak by sa niekto o to pokúsil, určite by to niekto odhalil. On má moju dôveru, k ostatným sa vyjadrovať neviem," povedal. Ján Kuciak robil podľa poslanca prácu orgánov činných v trestnom konaní a dopadol tragicky. „Mali by sme sa snažiť, aby všetky veci, na ktorých pracoval, boli preverené," uviedol.

Krajniak si váži dobrovoľný odchod

Na otázku moderátora, či by mal minister Kaliňák odstúpiť, povedal, že si váži postoj ľudí, ktorí odišli dobrovoľne bez toho, že by ich niekto k tomu vyzýval. Spomenul šéfa kancelárie predsedu vlády Romana Šipoša, ministra kultúry Mareka Maďariča, či poslanca Mostu-Híd Igora Janckulíka. Ich postoj si váži, lebo mohli pokojne sedieť, kde sedeli.



Podľa Krajniaka kontakty s Talianmi z východu Slovenska mali nielen ľudia zo Smeru, ale aj ľudia blízki SNS. Medzi nimi generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko, ktorý podľa Krajniaka s nimi podnikal, či Gabriela Matečná, súčasná ministerka pôdohospodárstva, ktorá podpisovala dodatky k zmluvám o prenájme pozemkov Talianom.

Pozrite si náš nový Magazín !

Budeme v starobe zdraví? O tom sa rozhodlo, keď sme mali 10 rokov!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.