Rivalita s Federerom je podľa Nadala dôležitá, víťaz US Open mal po problémoch požehnanú sezónu

NEW YORK 12. septembra (WebNoviny.sk) - Suverénne ťaženie španielskeho tenistu Rafaela Nadala za tretím titulom na US Open a celkovo šestnástym grandslamovým v kariére obnovilo špekulácie o tom, či ešte môže predstihnúť Rogera Federera v počte získaných grandslamových prvenstiev vo dvojhre.

Švajčiarsky elegán aktuálne vedie nad španielskym bojovníkom 19:16 (zároveň ide o prvé dve priečky z hľadiska histórie), pričom v práve vrcholiacej sezóne si značne nečakane obaja rozdelili po dva tituly z Majors. Federer triumfoval na Australian Open a Wimbledone, Nadal na Roland Garros a aktuálne na US Open.

Stále sa chce porovnávať s inými

Na priamu otázku či má ešte ambíciu predstihnúť Federera, 31-ročný rodák z Manacoru na ostrove Malorka po víťaznom newyorskom finále nad Kevinom Andersonom odpovedal: "Vážne o tomto veľmi nepremýšľam. Idem si svojou cestou a on tiež. Samozrejme, ak by som ja vyhral tento rok dva tituly a Roger žiadny, bol by som pri ňom oveľa bližšie. Takto je to 16:19 a ako som už vravel, robím si svoje veci a nesnažím sa to vnímať ako prehnanú rivalitu. Som vďačný za všetky úspechy, ktoré som dosiahol v tomto roku. Najmä titul z US Open si vážim, keďže som ho získal po dlhšom čase na tvrdom povrchu." Prepis priniesla oficiálna stránka usopen.org.





Nadal priznal, že po dvoch rokoch zdravotných problémov a výrazne slabších výsledkov bola pre neho sezóna s titulmi z Roland Garros, US Open, ale aj z Madridu, Barcelony a Monte Carla doslova požehnaním. "Byť zdravý a mať možnosť trénovať a hrať bez následkov, vtedy sa mení celkové vaše nastavenie. Prichádza veľa pozitívnej energie, nemožné sa stáva možným," skonštatoval Nadal. A recept na úspech v podaní 10-násobného šampióna Roland Garros a trojnásobného z US Open? "Nemám už 20 ani 25 rokov, ale aj ako 31-ročný nestrácam vášeň a lásku k tejto hre. Stále sa chcem porovnávať s inými a mať nervy z toho, keď vchádzam na veľký dvorec pred zaplnené tribúny. Kým toto bude vo mne fungovať, stále budem pripravený bojovať," doplnil Nadal.

Veľkým rivalom je aj Djokovič

S Federerom prehral Nadal v tomto roku všetky tri zápasy - vo finále Australian Open, finále v Miami aj osemfinále v Indian Wells, ale momentálne je svetovou jednotkou Španiel. Aj na US Open sa už-už schyľovalo k vzájomnému súboju velikánov /celková bilancia 23:14 pre Nadala/, ale prekazil to Argentínčan Juan Martín Del Potro, ktorý vo štvrťfinále vyradil 36-ročného Švajčiara.





K obnovenej rivalite s Federerom Nadal ešte poznamenal: "Je veľmi dôležitá pre náš šport. Vzhľadom na odlišný štýl hry a prejavy na kurte veľa ľudí pokladá za dôležité, aby nás hodnotilo. Myslím si, že naše vzájomné súboje s Federerom sú celé roky veľkou reklamou pre tenis aj preto, že voči sebe prechovávame vzájomný rešpekt a úctu. Na druhej strane chcem pripomenút, že mojím veľkým rivalom je aj Novak Djokovič a že jeho 12 grandslamových titulov tiež treba vziať do úvahy, ak sa chceme v budúcnosti baviť o prípadných rekordoch. Chcem tým povedať, že našu tenisovú éru rozhodne netvoríme len my dvaja s Rogerom."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.